הדיון השני בעתירות נגד סגירת גל"צ הפך לעימות חריף בין השופטים לנציג המדינה • ברק-ארז: "עצם העובדה שמשהו לא צריך אותו מלכתחילה לא אומר שאפשר לקיים אותו באופן פגום" | היועמ"שית תומכת בטענות לפגמים קשים בוועדה (חוק ומשפט)
העימות סביב עתיד התחנה הצבאית גולש לאלימות גרפיטי: אלמונים ריססו הלילה מסרי שטנה נגד המערכת המשפטית ועובדי התחנה מחוץ לאולפנים ביפו | בזמן שצו הביניים של בג"ץ מקפיא את החלטת הממשלה לסגור את התחנה, עובדי גל"צ תוקפים: "תוצר מסוכן של הסתה" (בארץ, צבא וביטחון)
שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיש תגובה חריפה לבג"ץ נגד ועד עובדי גל"צ, בטענה לניסיון הטעיה מכוון | כ"ץ מאשים את עיתונאי התחנה בהגשת תצהירים כוזבים וטוען: "הם שכחו את חובתם המקצועית לבירור העובדות" (פוליטי, משפט)
עובדי גלי צה"ל טענו כי קיבלו עשרות מגישים המשמשים יועצים קיבלו הודעה שהעסקתם תוקפא כבר משבוע הבא | במשרד הביטחון מכחישים: "תהליך הארכת ההזמנות בעיצומו, החוזים יוארכו עד מועד סגירת התחנה" (בארץ, תקשורת)
צומת דרכים פוליטי בכנסת ובממשלה: ועדת השרים לענייני חקיקה תדון במתווה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לאירועי השבעה באוקטובר, תוך עקיפת המסלול של ועדה ממלכתית. במקביל, שר הביטחון כ"ץ יביא לשולחן הממשלה את הצעת סגירת תחנת הרדיו הצבאית (פוליטי, מדיני)
שר התקשורת קרעי שיגר את הצעת ההחלטה המשותפת לשר הביטחון כ"ץ, בקריאה לסגור בהקדם את התחנה הצבאית | קרעי: "גלי צה"ל, שהוקמה לצורך תמיכה וחיבור עם חיילי צה"ל, הפכה למעוז פוליטי, מנותק מיעודה המקורי" (פוליטי)