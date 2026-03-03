בית המשפט המחוזי בירושלים הפך את החלטת בית משפט השלום, והרשיע מחדש את קצין מג"ב לשעבר יצחק סופר בתקיפת צלם העיתונות הטורקי מוסטפא אל-חרוף. למרות חומרת המעשים, שכללו הכאה בקנה נשק ובעיטות בראשו של העיתונאי כשהוא מרותק לקרקע (משפט)
בית המשפט חייב את חברת מועצת העיר אשדוד בפיצוי של 30 אלף שקלים לאחר שייחסה לעיתונאי עובדות שגויות • מנגד, השופט לא חסך את שבט ביקורתו מהתובע: "דיבורו היה כשל אחד האדם ולא כשל עיתונאי אחראי" • בצעד חריג נפסקו הוצאות של שקל אחד בלבד (בארץ, חוק ומשפט)
בית המשפט דחה תביעת עיתונאי בכיר נגד ארגון הייטק ופעיל חברתי • נקבע כי איש תקשורת חב ברף ביקורת גבוה, ואין חובה לכלול את הבהרותיו המאוחרות • העיתונאי חויב ב-80,000 שקלים ופתח בגיוס המונים לערעור (חוק ומשפט)
ח"כ ניסים ואטורי נשאל על המקרה בו נעצר ישראל פריי, לאחר שהסיט נגד חיילי צה"ל והשיב כי "אדם כזה צריך לעמוד לתלייה" | על חקירת העיתונאי אביעד גליקמן טען ואטורי: "גם אם הוא עיתונאי והוא שייך לחונטה, הוא צריך לשמור על החוק" (פוליטי)
כוחות הביטחון חיסלו את המחבל חסן עבד אל פתאח מחמד אצליח, מי שפעל במסווה של עיתונאי ובעל חברת תקשורת שפרץ לישראל במהלך מתקפת השבעה לאוקטובר | בנוסף לכך - בתקיפה ממוקדת הלילה בח'אן יונס, חוסלו מחבלים מרכזיים בארגון הטרור חמאס (צבא)