9 פגזים בדקה: טכנולוגיה ארטילרית מתקדמת ( צילום: ערוץ X רשמי של משרד ההגנה הבריטי. )

כאשר משרד ההגנה האמריקאי מעביר למפעל ביטחוני סכום של 533 מיליון דולר במטרה לסייע לאוקראינה, הציפייה היא לקו ייצור יעיל שיספק פגזי ארטילריה בקצב גבוה. אולם במפעל של חברת ג'נרל דיינמיקס שבעיר מוסקייט בטקסס, התמונה שהתגלתה הייתה שונה בתכלית: מכונות שהתקלקלו, רובוטים שיצאו משליטה והציתו שריפות, ועובדים שניסו לתקן את הבעיות באמצעות פטישים כבדים בשעות הלילה המאוחרות.

על פי חקירה מקיפה שפורסמה באתר Defense One, המבוססת על תחקיר של ProPublica, הפרויקט השאפתני שתכליתו הייתה להאיץ את ייצור גופי פגזי 155 מילימטר עבור הצבא האוקראיני הפך לאחד הכישלונות המשמעותיים ביותר בתולדות התעשייה הביטחונית האמריקאית. הצבא נאלץ להקפיא שני קווי ייצור מתוך שלושה כבר באוגוסט 2025, והקו השלישי שנותר פעיל מעולם לא הצליח לספק מוצר שמיש. מכונות שיצאו משליטה עובדים לשעבר במפעל תיארו מציאות שהייתה רחוקה מאוד מהתכנון המקורי. זרועות רובוטיות שיובאו מטורקיה, שנועדו להפוך את המפעל לאוטומטי ומתקדם, יצאו משליטה באופן שוטף. הן סטו ממסלולן המתוכנן, הפילו גושי פלדה כבדים מגובה של כמטר וחצי, והציתו שריפות שגרמו להשבתת ציוד למשך שבועות ארוכים. חשיפה: הרמז העבה של השופטת שבח ל'מחבלים' - שלא מבשר טוב | מעייריב איצלה כץ | 16.08.26 9 תביעה: תאונת כרכרה קטלנית בניו יורק בבלי | 17.08.26 המכונה שתפקידה היה למתוח את הפלדה פיצלה אותה ללא שליטה. לדברי קוונטל וייט, עובד לשעבר במפעל, צוותי העובדים ניסו למצוא פתרונות מאולתרים והכו במכבשים באמצעות פטישים כבדים ללא נוהל מוגדר. אולם רוב מוחלט של הפגזים המשיך לצאת מעוות ולא ראוי לשימוש. כבלים נמסו במהלך העבודה, ומכונות ריסקו ציוד באופן עקבי.

נשק צבא פולין ( צילום: סוכנות החימוש של צבא פולין | חשבון רשמי )

שמונה מועדי אספקה שלא עמדו בהם

עד להקפאת קווי הייצור, החברה לא עמדה בשמונה מועדי אספקה שונים שסוכמו עם הצבא. למרות הכישלון המוחלט, הפנטגון לא דרש החזרת הכספים ולא הרחיק את החברה מהמפעל. דוח המפקח הכללי של משרד ההגנה חשף את מלוא היקף הכישלון, אך הצבא מסר רק כי יבחן אפשרות לדרוש הנחות ולגבות כספים מחדש, מבלי לפרט סכומים או לוחות זמנים ברורים.

מנגד, דובר ג'נרל דיינמיקס, ג'ף דייוויס, טען כי הדיווח אינו משקף את המציאות המלאה. החברה מסרה למפקח הכללי כי עמדה בדרישות, אך העובדות בשטח מצביעות על תמונה שונה לחלוטין. המפעל שנועד לספק עשרות אלפי פגזים מדי חודש לא הצליח לספק אפילו מוצר תקין אחד.

חוזים ללא בדיקה מקדימה

הפרויקט החל להתפתח במהירות בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה בשנת 2022, כאשר ג'נרל דיינמיקס הייתה היצרנית היחידה בארצות הברית של גופי פגזי 155 מילימטר. הקונגרס מיהר להסיר מכשולים בירוקרטיים, והצבא העניק חוזים יוקרתיים ללא מכרז, מבלי לבדוק כראוי את כשירות הציוד הטורקי של חברת רפקון. בדצמבר 2025, למרות הכשלונות הידועים והמתועדים, שילם הממשל האמריקאי עוד 26.3 מיליון דולר כתשלומי התקדמות עבור הקווים שהיו במשבר.

כיום, ארצות הברית רחוקה מאוד מיעד הייצור של 100 אלף פגזים בחודש שהוגדר בתחילת הפרויקט. בעקבות הכישלון, ג'נרל דיינמיקס הודיעה כי תתקן את המפעל בשיתוף חברת הבינה המלאכותית Deterrence, תוך החלפת רוב הציוד הטורקי במכונות מסורתיות. החברה צפויה לחדש את הייצור בשנה הבאה, אך תחזיות הצבא מדברות על קצב צנוע של 20 אלף פגזים בחודש בלבד - חמישית מהיעד המקורי.

הציוד שהגיע ( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

החברה ממשיכה לקבל חוזים חדשים

במקביל להתחייבות החברה להשקיע 200 מיליון דולר ולפיטורי עובדים במפעל הכושל, ג'נרל דיינמיקס המשיכה לקבל חוזים חדשים מהפנטגון בהיקף של 2.5 מיליארד דולר עבור קווי ייצור אחרים. הכישלון במוסקייט לא מנע מהצבא להמשיך ולהעניק לחברה פרויקטים נוספים, למרות שהמפעל הפך לסמל לבזבוז תקציבי ולכישלון ניהולי.

הפרויקט שנועד לסייע לאוקראינה ולהבטיח עליונות אמריקאית בתחום הארטילריה הפך לאחד הסיפורים המביכים ביותר בתעשייה הביטחונית. מאות מיליוני דולרים הושקעו במפעל שלא הצליח לספק אפילו פגז תקין אחד, בעוד הצבא האמריקאי ממשיך להתמודד עם הפער העצום בין היעדים השאפתניים לבין המציאות בפועל.