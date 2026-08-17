מסמכים פנימיים סודיים שנתפסו בידי צה"ל ברצועת עזה חושפים תוכנית אסטרטגית מטלטלת: במשך למעלה מעשור, תכנן ארגון הטרור חמאס הקמת כוח צבאי עצמאי ומאורגן על אדמת לבנון, שיפעל לצד חיזבאללה ויפתח חזית נוספת נגד ישראל. המסמכים, שנותחו במרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית, מגלים כי הפרויקט החל עוד ב-2012 ונועד להיות חלק מתפיסת המערכה הרב-זירתית של ציר ההתנגדות.

על פי הממצאים, שורשי התוכנית נטועים בפגישות חשאיות שקיימו בכירי חמאס עם מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה ונציגי כוח קודס האיראני. בפגישות אלו סוכם לראשונה על הקמת תשתית צבאית הכוללת חוליות לחימה, מערכי רקטות ותוכניות לחדירות קרקעיות לשטח ישראל. המהלך בוצע מתחת לאף של המודיעין הישראלי, תוך שמירה קפדנית על מידור וסודיות.

מ"שומר החומות" להאצה דרמטית

התשתית הפכה למבצעית הלכה למעשה במהלך מבצע "שומר החומות" ב-2021, כאשר חמאס שיגר רקטות מדרום לבנון באישור חיזבאללה והקים חמ"ל משותף בביירות יחד עם נציגים איראניים. המסמכים מעידים כי זו הייתה נקודת מפנה בהפיכת התוכנית התיאורטית למציאות מבצעית בשטח.

לאחר "שומר החומות", האיץ יחיא סינוואר את התוכניות להרחבה דרמטית של המערך. מסמכים משנת 2022 חושפים שאיפה לבנות כוח של כ-2,000 לוחמים שיועד לפעול לצד כוח רדואן של חיזבאללה. התשתית התבססה על ייצור עצמי של אמצעי לחימה וטילים בלבנון, הכשרות מקצועיות, גיוס מתוך מחנות הפליטים ושיתופי פעולה עם גורמים אסלאמיסטיים מקומיים.

מאבקי כוח מאחורי הקלעים

המסמכים חושפים גם מתחים פנימיים בציר ההתנגדות: בעוד חמאס התעקש לשמר עצמאות מבצעית, איראן וחיזבאללה ניסו להדק את הפיקוח כדי למנוע הידרדרות למלחמה כוללת בעיתוי שלא התאים להם. מאבק הכוחות הזה השפיע על קצב מימוש התוכנית ועל היקפה הסופי.

אף שהתוכנית המלאה לא מומשה במלואה, הזרוע הצבאית של חמאס בלבנון הצטרפה ללחימה לאחר 7 באוקטובר 2023 ונטלה אחריות על שורה של פעולות נגד צפון ישראל. הדבר ממחיש כי הנוכחות בלבנון הייתה חלק מתפיסה אסטרטגית רחבה ומתוכננת היטב, שנועדה לפתוח חזית נוספת במסגרת המערכה הרב-זירתית.

החשיפה מצטרפת לשורת הממצאים המודיעיניים שנאספו במהלך המלחמה ברצועת עזה, ומעידה על היקף התכנון האסטרטגי של חמאס לקראת עימות רב-זירתי עם ישראל. המסמכים מהווים עדות לשיתוף הפעולה ההדוק בין ארגוני הטרור בציר ההתנגדות ולתפקידה המרכזי של איראן בתיאום ובמימון הפעילות.