מימין המנהיג העליון חמינאי, משמאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

פרסום ב"וול סטריט ג'ורנל" חושף כי המשטר האיראני ניצל את התקופה מאז החתימה על מזכר ההבנות עם ארה"ב לשיקום מהיר של תשתיות הטילים ולהיערכות לעימות צבאי רחב היקף.

על פי מידע מודיעיני ממדינות ערב, השליטה על מערך ההתקפות הועברה לידי גורמים קיצוניים בהנהגה בהובלת מוג'תבא חמינאי, הפועלים להרחבת הלחימה באזור. ההיערכות האיראנית כוללת האצת קצב ייצור טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, מינוי מפקדים בעלי ניסיון קרבי לתפקידי מפתח, והידוק הקשר עם מיליציות בעיראק ובתימן. משמרות המהפכה פועלים להרחבת זירת הלחימה לים סוף ולאיום על מתקני אנרגיה ונתיבי שיט במפרץ הפרסי, תוך העברת רשימות יעדים מפורטות ומידע מודיעיני לחמושים החות'ים. "ניצלנו את תקופת הפסקת האש במלואה" 72 נספו באסון המעבורת בזימבבואה, ביניהם 18 ילדים אריה לוי | 16.08.26 סיבת התליה: דרס שוטרים במהלך המחאות אליהו לוי | 16.08.26 דובר משמרות המהפכה, חוסיין מוהבי, התייחס להכנות אלו והצהיר כי "ניצלנו את תקופת הפסקת האש במלואה". מוהבי הבהיר בראיון כי "שיפרנו את יכולותינו, האצנו את קצב ייצור הטילים שלנו ושיפרנו את דיוק הטילים". דבריו ממחישים כיצד בעת שארצות הברית ביקשה להגיע להבנות עם איראן, זו ניצלה את ההזדמנות למרוץ התחמשות. אנליסט ההגנה מוחמד חסן סנגטראש ציין כי "ישנה גם דעה רווחת באיראן שהמלחמה העיקרית טרם החלה". לדבריו, "מה שראינו עד כה מתפרש יותר ויותר דרך עדשת טקטיקות 'חיתוך סלמי' - הסלמה מוגבלת והדרגתית שנועדה להחליש את היכולות לפני עימות גדול יותר".

מימין: אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה | משמאל: חוסיין טאב, מפקד הכוח החצי-צבאי בסיג' ( צילום: לפי סעיף 27א )

מתיחות בתוך ההנהגה האיראנית

לעומת זאת, גורמים פרגמטיים בהנהגה האיראנית, ובהם הנשיא מסעוד פזשכיאן, הזהירו מפני השלכות המשך הלחימה וקראו להגיע להסכם להקלת הסנקציות כדי למנוע קריסה כלכלית. הדיפלומט האמריקני לשעבר אלן אייר העריך את המצב ואמר כי "איראן תישאר על סף מלחמה, ותתכונן למתקפה נוספת", כחלק מאסטרטגיה כוללת של המשטר.

ההסלמה בשטח מתרחשת עם תום תקופת 60 הימים שנקבעה במזכר ההבנות שנחתם ב-17 ביוני 2026 בוורסאי. בעקבות תקיפות איראניות על כלי שיט והסלמת הפעולות האזוריות, הגיב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחריפות והצהיר כי "האנשים המסוכנים מאוד מאיראן, הם חולים", ואף הוסיף כי "יש בהם משהו לא בסדר".

הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

יועצו של מוחמד באקר קליבאף, מהדי מוחמדי, הבהיר כי המתיחות רחוקה מסיום וציין כי "לאומה האיראנית עדיין יש הרבה עניינים לא גמורים עם טראמפ". מוחמדי הדגיש את נכונותה של טהראן להמשך המאבק ואמר כי "איראן מוכנה לעימות הגדול", כחלק מההיערכות לעימות ממושך.