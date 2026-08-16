הרשויות באיראן הודיעו על ביצוע גזר דין מוות נגד שחרם סאדקי, שהואשם בנהיגה לעבר כוחות הביטחון במהלך המחאות שהתרחשו בעיר כרג׳. לפי הגרסה הרשמית, שבעה שוטרים נפצעו באירוע. השלטונות טענו כי המעשה בוצע במסגרת פעילות למען ישראל, ארצות הברית וגורמים עוינים נוספים.
על פי הדיווח הרשמי של מערכת המשפט באיראן, האירוע אירע בכיכר גולזר שבכרג׳ בעת המחאות. לטענת הרשויות, סאדקי נהג במהירות גבוהה לכיוון כוחות הביטחון ופגע בשבעה שוטרים, כאשר אחד מהם שהה במצב של תרדמת במשך כשלושה חודשים, כך נטען.
לאחר האירוע, סאדקי נמלט מהמקום. הרשויות טוענות כי הוא הצית את רכבו והסתתר תחת זהות מזויפת. בסופו של דבר אותר במחנה לגמילה מסמים ונעצר על ידי כוחות הביטחון.
בשלב הראשון של החקירה, כך מסרה מערכת המשפט האיראנית, סאדקי טען כי רכבו נגנב וכי לא היה מעורב במעשה. החוקרים טענו כי הראיות שנאספו סתרו את גרסתו, ולפי התביעה הוא הודה בהמשך כי נהג לעבר כוחות הביטחון.
בית המשפט המהפכני בכרג׳ הרשיע את סאדקי בעבירה שהוגדרה כ"פעילות מבצעית לטובת המשטר הציוני, ארצות הברית וקבוצות עוינות". גזר הדין כלל עונש מוות והחרמת רכוש. לאחר שבית המשפט העליון אישר את פסק הדין, הרשויות הודיעו כי ההוצאה להורג בוצעה.
המקרה מצטרף לגל הולך וגובר של הוצאות להורג באיראן, במיוחד כנגד נאשמים בעבירות ביטחוניות ובמקרים הקשורים למחאות.
ב-5 באוגוסט דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס כי נציב זכויות האדם של האו"ם, וולקר טורק, הזהיר מפני העלייה החדה במספר ההוצאות להורג במדינה. לדבריו, מאז ה-19 במרץ הוצאו להורג באיראן לפחות 56 בני אדם באשמות הקשורות לביטחון הלאומי, מתוכם 27 מקרים שנקשרו למחאות.
החשש הבינלאומי מהמדיניות האיראנית הולך ומתעצם. ב-12 באוגוסט הודיעו האיחוד האירופי ו-26 מדינות נוספות כי הן מגנות את הוצאות להורג של מפגינים באיראן וקראו לטהרן להפסיק את השימוש בעונש המוות.
גם ארגון איראן לזכויות אדם הזהיר מפני החרפת הדיכוי. ב-12 באוגוסט דיווח הארגון כי הרשויות האיראניות מקדמות משפטים קבוצתיים נגד מפגינים, כאשר עשרות בני אדם כבר נידונו למוות בהליכים שהוא הגדיר כבלתי הוגנים.
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