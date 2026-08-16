הרשויות באיראן הודיעו על ביצוע גזר דין מוות נגד שחרם סאדקי, שהואשם בנהיגה לעבר כוחות הביטחון במהלך המחאות שהתרחשו בעיר כרג׳. לפי הגרסה הרשמית, שבעה שוטרים נפצעו באירוע. השלטונות טענו כי המעשה בוצע במסגרת פעילות למען ישראל, ארצות הברית וגורמים עוינים נוספים.

על פי הדיווח הרשמי של מערכת המשפט באיראן, האירוע אירע בכיכר גולזר שבכרג׳ בעת המחאות. לטענת הרשויות, סאדקי נהג במהירות גבוהה לכיוון כוחות הביטחון ופגע בשבעה שוטרים, כאשר אחד מהם שהה במצב של תרדמת במשך כשלושה חודשים, כך נטען.

לאחר האירוע, סאדקי נמלט מהמקום. הרשויות טוענות כי הוא הצית את רכבו והסתתר תחת זהות מזויפת. בסופו של דבר אותר במחנה לגמילה מסמים ונעצר על ידי כוחות הביטחון.

בשלב הראשון של החקירה, כך מסרה מערכת המשפט האיראנית, סאדקי טען כי רכבו נגנב וכי לא היה מעורב במעשה. החוקרים טענו כי הראיות שנאספו סתרו את גרסתו, ולפי התביעה הוא הודה בהמשך כי נהג לעבר כוחות הביטחון.