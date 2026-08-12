רב-ניצב דני לוי, מפכ"ל משטרת ישראל, קיים אתמול (יום רביעי) הערכת מצב מיוחדת שהוקדשה כולה למאמצי האיתור של שתי האזרחיות הישראליות, מלי וליאל יהלומי, שנעלמו בווינה שבאוסטריה. כך נמסר מדובר המשטרה בשעות אחר הצהריים.

בישיבה השתתפו בכירי סגל הפיקוד של המשטרה, ביניהם ראש אגף החקירות והמודיעין, ראש חטיבת המודיעין, נציגי משטרת ישראל הפועלים מחוץ לגבולות הארץ וכן אנשי חפ"ק המודיעין הפועלים באוסטריה.

המפכ"ל קיבל סקירה מקיפה על פעולות החקירה והמאמצים המודיעיניים המתבצעים במקביל בארץ ומעבר לים. בסיום הישיבה הורה רב-ניצב לוי להעמיד את מלוא המשאבים והאמצעים הנדרשים, ללא הגבלה, לצורך קידום החקירה והאיתור, תוך הידוק שיתוף הפעולה עם כלל הגורמים הבינלאומיים והמקומיים הרלוונטיים עד לאיתורן של השתיים.

הערכת המצב בדרגים הבכירים של המשטרה מתקיימת על רקע החשש הגובר לשלומן של מלי וליאל, המוגדרות כנעדרות מאז יום שישי האחרון. החשש התעצם לאחר שהשתיים לא התייצבו אמש לטיסת החזרה לארץ שהייתה אמורה להמריא מפראג בשעה 21:45.

בדיקה שנערכה בדירת הנופש בווינה שבה שהו השתיים במהלך שהותן העלתה כי הדירה ריקה לחלוטין מחפצים אישיים. כוחות המשטרה האוסטרית שנכנסו למקום, לצד נציגי שגרירות ישראל בווינה ופעילי קהילת חב"ד המקומית, פועלים במרץ בשטח, אולם עד כה לא נמצא כל רמז שיכול להצביע על מקום הימצאן של השתיים או על הנסיבות שהובילו להיעלמותן.

עמיר רודניק, גיסה של מלי יהלומי, מסר בראיון לכאן כי נותק הקשר באופן מוחלט. "שום דבר ממה שקורה לא מתאים לאופי שלהן", אמר בכאב. שגרירות ישראל באוסטריה פרסמה קריאה דחופה לסיוע באיתור שתי האזרחיות הישראליות, וכל מי שמחזיק במידע אודות מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם מספר החירום +436763672304 או עם המשטרה המקומית באוסטריה.

נכון לעכשיו, אין כל רמז בנוגע לסיבת היעלמותן או למקום הימצאן. המשפחה והגורמים הרשמיים ממשיכים בפעילות אינטנסיבית לאיתורן, כאשר הזמן הולך ודוחק.