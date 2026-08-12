בשעות הלילה שבין יום שלישי ליום רביעי פעלו כוחות משטרה מתחנת עירון ומהחטיבה הטקטית באזור עין סהלה שבצפון הארץ, במסגרת מאמצי משטרת ישראל למיגור נשק בלתי חוקי.

הכוחות הגיעו לשטח פתוח במטרה לערוך חיפושים ולאתר אמצעים פליליים, אך עם הגעתם למקום נפתחה לעברם באופן פתאומי אש חיה. השוטרים מצאו עצמם בסכנת חיים ממשית באזור חשוך, אולם הגיבו במהירות רבה, חפשו מחסה והחלו לנהל את המצב תוך שמירה על קור רוח ושאיפה להגיע למגע עם היורים.

תיעוד ממצלמות הגוף של הלוחמים מגלה את הרגעים המתוחים: בסרטון נשמעות צרורות הירי בחשכת הלילה. הכוחות נראים נעים במהירות בין רכבים וגדרות, כשהם מכוונים את נשקם ומתקשרים ביניהם: "תצמצם אליי!", "פוגע חסוי!".

במקביל, מפקד הכוח מדווח ברשת הקשר תוך שמירה על שליטה: "כל מי שמגיע לזירת האירוע – להתמגן מגן מלא! עדיין יש פה ירי, יש חמושים... להביא פה כוחות, כמה שיותר כוחות סריקה! הירי פעיל לעבר הכוחות שלנו!".

עימות בין פועלים סינים למשטרה ברוסיה בבלי | 12:22 1

לאחר סריקות מהירות ונחושות בשטח, הצליחו הכוחות לנטרל את האיום ולעצור חשוד במעשה. החשוד הועבר לחקירה ביחידה המרכזית של מרחב מנשה. בחיפושים שנערכו במקום נמצאו אמצעי הלחימה והנשק ששימשו לפי החשד באירוע, והם הועברו לבדיקות במעבדות הזיהוי הפלילי. בהתאם לממצאים ולצורכי החקירה, בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצר החשוד עד למחרת היום. במשטרה מדגישים כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד מחזיקי נשק בלתי חוקי, גם כאשר אלה מנסים לפגוע בכוחות הביטחון.