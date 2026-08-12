חיל האוויר תקף וחיסל את מפקד החוליה של ארגון הטרור חמאס בעיירה בית לאהיה שבצפון רצועת עזה, לאחר שזה עסק בתכנון פיגועים נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב. על פי הודעת דובר צה"ל, התקיפה בוצעה במטרה להסיר איום מיידי על הלוחמים בשטח.

בתיעוד שפורסם על ידי צה"ל ניתן לצפות במחבל צועד לבדו בין הריסות ומבנים שנהרסו במהלך הלחימה. צלב ההנחיה של כלי הטיס עוקב אחריו בזמן שהוא מתקדם בשביל פתוח, ותוך רגעים ספורים נפגע בחימוש מדויק שחיסל אותו במקום. ענן עשן ואבק כיסה את האזור בעקבות הפגיעה.

מאחורי תקיפה זו מסתתרת דרמה פיקודית ומדינית משמעותית. על פי דיווחו של הכתב הצבאי הבכיר יוסי יהושע, מדובר בתקיפה הראשונה ברצועת עזה מאז תחילת הפסקת האש שנדרשה לקבל אישור ישיר מהרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר.

בעבר, פעולות סיכול מסוג זה בוצעו באופן שוטף מספר פעמים ביום באישור דרגים נמוכים יותר בשרשרת הפיקוד. אולם ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לעצור את המהלכים הללו בעקבות לחץ אמריקני, כחלק ממהלכי המשא ומתן המתנהלים.

גורמים בצבא הבהירו, על פי הדיווח, שאין מדובר בחוסר רצון מצד צה"ל לבצע סיכולים, אלא בהנחיות ברורות שהתקבלו מהדרג המדיני. יחד עם זאת, הלוחמים בשטח קיבלו הנחיה חד משמעית לסכל כל איום מיידי ללא צורך באישור מדרג בכיר.

מאז תחילת הפסקת האש חוסלו בגזרת עזה 514 מחבלים, כ-150 נוספים נפצעו, וצה"ל תקף כ-790 מטרות שונות תוך הרחבת האזור המוחרז. בצה"ל ממשיכים להדגיש כי הכוחות בפיקוד הדרום ערוכים ופרוסים במרחב וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום.