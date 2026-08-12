הזמר שלוימי ורצברגר, המשמח בשנים האחרונות בשמחות ואירועים ברחבי העולם, מוציא לאור השבוע מחרוזת מיוחדת הנושאת את השם 'דער צווייטער טאנץ'. המחרוזת, שנוצרה בס"ד לאחר שנים בהן ורצברגר עומד על במות השמחה, משקפת את אווירת החתונה היהודית בביצוע מקצועי ומלוטש.

ורצברגר בחר להעשיר את המחרוזת באמצעות שיתוף פעולה עם שני זמרים ידועים בעולם המוזיקה החסידית - אהרלה סמט ובנצי שטיין, ידידיו משכבר הימים. שלושת הזמרים משתלבים יחדיו ביצירה ומעניקים לה עומק ווקאלי, תוך העברת המסר המרכזי של שמחת החתונה היהודית. השילוב המשולש יוצר הרמוניה עשירה המתאימה לאווירת השמחה.

ההפקה המוזיקלית של המחרוזת הופקדה בידיו של יונתן בלוי, שאחראי גם על העיבוד. בלוי, המוכר כמפיק מבוקש בתחום, יצר מעטפת מוזיקלית איכותית המכבדת את המסורת. הרשי סגל מנצח על התזמורת ומעניק למחרוזת את העומק המוזיקלי, בעוד מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר מבצעת את הליווי הווקאלי. ביכלר חתום גם על העיבוד הקולי.

בהפקה משתתפים מוזיקאים נוספים: נועם חרגול מנגן בגיטרות, נחמן צוקר אחראי על כלי הנשיפה, וחיים מוזס ביצע את המיקס. הצילום והעריכה בוצעו בידי יוסף שלסט ונחמן אלבר, הבימוי והעריכה בידי הרשי סגל, וההפקה בפועל עומדת בראשה של בני ברזל. עיצוב העטיפה נעשה על ידי אוליגרף, והזמר מוטי גולדמן מנהל את הפלייליסט.

בשנתיים האחרונות התבסס ורצברגר כזמר מבוקש בתעשיית החתונות והאירועים, כשהוא משלב אנרגיה על הבמה עם הגשה לבבית באירועי בוטיק וחופות. יכולתו לחבר את הקהל הפכה אותו למבוקש בקרב הציבור החרדי. המחרוזת 'דער צווייטער טאנץ' מהווה צעד נוסף במסלולו המוזיקלי - מעבר מביצועים חיים ליצירה מוקלטת.

השיתוף עם אהרלה סמט ובנצי שטיין נובע מחברות ארוכת שנים ומתפיסה משותפת על עולם המוזיקה החסידית. סמט, הידוע בקולו הייחודי ובביצועיו המרגשים, ושטיין, שהתבסס בז'אנר החסידי, מעניקים למחרוזת אותנטיות ועומק. השילוב של שלושת הזמרים יוצר חוויה מוזיקלית המחברת בין דורות ובין סגנונות שונים בתוך עולם המוזיקה החסידית.

המחרוזת 'דער צווייטער טאנץ' מצטרפת למחרוזות שמחה נוספות שיצאו לאור לאחרונה, אך היא בולטת בשילוב של שלושת הזמרים, בהפקה המקצועית ובאווירה המיוחדת. בעוד זמרים רבים בוחרים בסינגלים בודדים, ורצברגר בחר בפורמט של מחרוזת המאפשר מגוון לחנים ואווירות תוך שמירה על חוט מקשר אחד - שמחת החתונה היהודית.

הפרויקט מגיע בתזמון המתאים לעונת החתונות, ומציע לבעלי שמחות ולזמרים חומר מוזיקלי איכותי המתאים לסוגי אירועים שונים. המחרוזת משלבת רגעי שיא אנרגטיים עם רגעים של התעלות, ומעניקה חוויה שלמה. כפי שמצוין בראש הפרויקט - 'בס"ד מאת הבורא יתברך שמו' - המחרוזת נולדה מתוך הכרת הטוב על מתנת המוזיקה והשמחה.