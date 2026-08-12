בבלי
שמחה במשפחת אשר

ח"כ יעקב אשר חיתן את בת הזקונים

חבר הכנסת הוותיק מדגל התורה וראש עיריית בני ברק לשעבר, יעקב אשר, חיתן את בתו • הגאון רבי דוב לנדו שליט"א, רבנים ואישי ציבור רבים השתתפו בשמחה שנערכה באולמי קונקורד בבני ברק

בשמחת החתונה

חבר הכנסת הוותיק , ששימש בעבר כראש עיריית , חיתן את בת הזקונים שלו, עם הבחור רובי הרשקוביץ, תלמיד ישיבת 'מאור יצחק - חמד'.

השמחה התקיימה באולמי 'קונקורד' בבני ברק, בהשתתפות הגאון רבי דוב לנדו שליט"א בראש קהל גדול של רבנים, אישי ציבור ומכרים שבאו לחלוק כבוד למשפחה.

חבר הכנסת יעקב אשר נמנה על הדמויות הבכירות והמשפיעות בעולם החרדי, ומכהן זה שנים רבות כחבר כנסת מטעם תנועת ''. במהלך כהונתו הממושכת בכנסת מילא תפקידים חשובים, ובהם כיהן כיו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה. הוא נחשב לאחד מעמודי התווך של הפוליטיקה החרדית בישראל.

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
יעקב אשרבני ברקדגל התורהבבלי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בברנז'ה:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר