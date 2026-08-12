ח"כ יעקב אשר חיתן את בת הזקונים

בשמחת החתונה

חבר הכנסת הוותיק יעקב אשר מדגל התורה, ששימש בעבר כראש עיריית בני ברק, חיתן את בת הזקונים שלו, עם הבחור רובי הרשקוביץ, תלמיד ישיבת 'מאור יצחק - חמד'.

השמחה התקיימה באולמי 'קונקורד' בבני ברק, בהשתתפות הגאון רבי דוב לנדו שליט"א בראש קהל גדול של רבנים, אישי ציבור ומכרים שבאו לחלוק כבוד למשפחה. חבר הכנסת יעקב אשר נמנה על הדמויות הבכירות והמשפיעות בעולם החרדי, ומכהן זה שנים רבות כחבר כנסת מטעם תנועת 'דגל התורה'. במהלך כהונתו הממושכת בכנסת מילא תפקידים חשובים, ובהם כיהן כיו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה. הוא נחשב לאחד מעמודי התווך של הפוליטיקה החרדית בישראל.

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )