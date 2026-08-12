המטוס יוצא הדופן שתועד בקנזס - צילום: justind8036 המטוס יוצא הדופן שתועד בקנזס | צילום: צילום: justind8036 10 10 0:00 / 0:23

כלי טיס צבאי גדול בצבע אפור נצפה לאחרונה באזור בסיס חיל האוויר מקונל שבוויצ'יטה, קנזס, ועורר דיונים ער בקרב מומחי תעופה וחובבי התחום. התיעוד, שהופץ ברשת, מציג את המטוס חולף באזור הבסיס, כאשר צורתו המיוחדת מעוררת השערות רבות. זהותו המדויקת של כלי הטיס לא אושרה באופן רשמי על ידי הרשויות הצבאיות, אולם מומחים רבים סבורים כי ייתכן שמדובר במפציץ החמקן החדש מסוג B-21 Raider, אחד הפרויקטים הצבאיים המתקדמים והמסווגים ביותר של צבא ארצות הברית. המראה החיצוני של המטוס מזכיר את העיצוב המאפיין את דור מפציצי החמקן האמריקניים, אך בשלב זה מדובר בהערכות בלבד.

מטוס ה־B-21 Raider ( צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה )

בין הפרטים שמומחים מצביעים עליהם כרמזים אפשריים לזהות המטוס: השתקפות מסוימת הנראית על גוף כלי הטיס במהלך התיעוד. לדעת חלק מהמומחים, השתקפות זו עשויה להעיד על מבנה ייחודי של המטוס ולתמוך בהשערה שמדובר אכן ב-B-21. יחד עם זאת, הועלו גם אפשרויות חלופיות, ובהן רחפנים צבאיים מתקדמים כגון RQ-170 או RQ-180.

מפציץ החמקן B-21 Raider מוגדר כאחד הפרויקטים הצבאיים המתקדמים והמסווגים ביותר שפיתחה ארצות הברית בשנים האחרונות. כלי הטיס מיועד לשאת נשק קונבנציונלי וגרעיני כאחד, והוא אמור להחליף בהדרגה את דגמי המפציצים הוותיקים יותר, B-1 ו-B-2, המשרתים את חיל האוויר האמריקני זה שנים רבות.