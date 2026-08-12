הפגנה שהתקיימה היום (יום רביעי) בכניסה לעיר בני ברק הסתיימה לאחר כשלוש שעות, במהלכן נחסם כביש 4 לתנועה. המפגינים יצאו למחות על מעצר תלמידי ישיבות, ובמיוחד על מעצר אחרון שבמסגרתו הוסגר בחור ישיבה לכלא צבאי.

במהלך ההפגנה נראו מראות קשים: חלק מהמפגינים ענדו "טלאי צהוב" דוגמת אלו שהיו בשימוש בתקופת השואה, עם הכיתוב "חרדי". כמו כן הוצגו שלטים שעליהם נכתב "עדיף למות בשואה כיהודי מלהשתמד במחנות צה"ל", בעברית ובאנגלית, ולצדם תמונות קשות מתקופת השואה המתעדות את רדיפת היהודים בידי הנאצים. משטרת ישראל מסרה בתום ההפגנה כי "משטרת ישראל פעלה בשעות האחרונות במאמץ לשמירה על הסדר הציבורי, בעקבות מפגינים שחסמו את כביש 4, הפרו את הסדר והתעמתו עם שוטרים במקום, כעת כביש 4 נפתח לתנועה לשני הכיוונים".

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

לדברי המשטרה, "במסגרת הפגנה בלתי חוקית שהתקיימה בכביש 4, סמוך לעיר בני ברק, מאות מפגינים התעמתו עם השוטרים, סיכנו את חייהם וחסמו בגופם רכבים ופגעו בחופש התנועה של משתמשי הדרך".

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בהמשך ההודעה נמסר: "במהלך ההפגנה, קצין משטרה הכריז על הפגנה בלתי חוקית אך המפגינים לא נשמעו להוראות השוטרים, המשיכו להפר את הסדר הציבורי וחסמו את הכבישים בגופם. לפני זמן קצר, פוזרה ההפגנה והכביש נפתח לתנועה".

המשטרה הוסיפה כי "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה, ולא תסבול התנהגות העלולה לסכן את שלום הציבור".

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )