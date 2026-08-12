משפחת יהלומי מעיר מודיעין שרויה בדאגה כבדה לאחר שמלי וליאל יהלומי, אם ובתה, אינן נותנות כל אות חיים מאז שבת האחרונה. השתיים יצאו לטיול בווינה שבאוסטריה לכבוד יום הולדתה החמישים של מלי, אך מאז כניסת השבת נותק הקשר עימן באופן מוחלט.

אתמול (יום שלישי) פרסמה שגרירות ישראל באוסטריה קריאה דחופה לסיוע באיתור שתי האזרחיות הישראליות. השגרירות ביקשה מכל מי שיש בידיו מידע על מקום הימצאן ליצור קשר בדחיפות עם מספר החירום +436763672304 או עם המשטרה המקומית באוסטריה. נכון לעכשיו, אין בידי הרשויות כל קצה חוט לגבי מקום הימצאן או נסיבות היעלמותן. השתיים לא התייצבו אמש לטיסה המתוכננת חזרה לארץ.

עמיר רודניק, גיסה של מלי יהלומי, תיאר הבוקר בריאיון לכאן את הרגעים האחרונים שבהם היה קשר עם הנעדרות. "ביום שישי לפני כניסת השבת התכתבנו איתן בקבוצה המשפחתית", סיפר. "הן כתבו 'הגענו לדירה, תראו איזה דירה מגניבה, שבת שלום לכולם'. מאז נותק הקשר לחלוטין".

הטיול תוכנן כהפתעה מיוחדת ליום הולדתה החמישים של מלי, ואורגן על ידי בתה ליאל. מדובר בטיול מאורגן מראש באירופה, במהלכו עברו השתיים מפראג לווינה ברכבת. הן היו אמורות להגיע אמש לטיסת אל על לישראל שיצאה בשעה 21:46 שעון מקומי מווינה, אך לא הופיעו בשדה התעופה.

מאז ההודעה ביום שישי, הטלפונים הניידים שלהן כבויים, אין איכון של מיקומן, כרטיסי האשראי לא היו בשימוש, והן לא תועדו במצלמות אבטחה. משטרת ווינה שנכנסה לדירת הנופש שבה שהו מצאה אותה ריקה לחלוטין מחפציהן - עובדה המעלה את האפשרות שהן עזבו את המקום מרצונן.

בבית המשפחה במודיעין הוקם מטה מאולתר לניהול מאמצי החיפוש מרחוק. רונן יהלומי, בנה של מלי ואחיה של ליאל, המריא היום בצהריים לווינה על מנת לסייע באופן ישיר בחיפושים.

קרובי המשפחה מתארים את השתיים כמטיילות מנוסות ומדגישים כי נתק כזה אינו אופייני להן כלל. אלינור, אחותה של מלי, ציינה כי ביום ראשון בבוקר שלחה הודעה לקבוצה: "איפה אתן, מה קורה?", אך ההודעה נותרה עם סימון "וי" אחד בלבד, ושיחות הטלפון לא נענו.

לוין, קרובת משפחה, הסבירה על פי הדיווח ב'וואלה' כי השתיים שומרות שבת, ולכן הניתוק הראשוני לא עורר חשד. אולם העובדה שלא יצרו קשר במוצאי שבת הדליקה נורות אזהרה. "הן טסות לחו"ל הרבה ביחד ומעולם לא נעלמו כך. הן תמיד בקשר רציף", סיפרה. היא הוסיפה כי במהלך הנסיעה נהגו להתקשר מדי שעתיים כדי לשאול לשלומו של הכלב שהשאירו אצל ציפי, אמה של מלי.

עינב, קרובת משפחה נוספת, הביעה את החשש הכבד: "אין לנו שום קצה חוט. אני מפחדת שהן עלו לרכב ונחטפו".

למרות חומרת המצב, משטרת אוסטריה טרם תשאלה את בני המשפחה באופן ישיר, והקשר מתבצע בעיקר דרך הקונסוליה הישראלית. החקירה הועברה לידי היחידה המרכזית של משטרת ווינה, מה שמעיד על עליית מדרגה בדאגה גם מצד הרשויות המקומיות.

עם זאת, טרם יצאה הודעה רשמית מטעם הרשויות באוסטריה, והתקשורת המקומית כמעט ואינה מסקרת את האירוע. אחד הקשיים המרכזיים בחקירה הוא מדיניות הגבולות הפתוחים באירופה, המאפשרת מעבר חופשי למדינות שכנות כמו סלובקיה והונגריה ללא ביקורת דרכונים, מה שמרחיב משמעותית את רדיוס החיפושים האפשרי.

ראובן טימסיט, איש קהילת חב"ד בווינה, התייחס למקרה בריאיון לאתר וואלה והגדיר אותו כחריג ביותר: "אין שום קצה חוט וזה מוזר מאוד. אנחנו בווינה, לא באיזו מדינת עולם שלישי - היום מאתרים בן אדם גם אם רכש קולה זירו במכונה. ואילו כאן, כלום".

טימסיט ציין עוד כי בסעודת השבת שנערכה בבית חב"ד, בסמיכות לבית הדירות שבו התארחו השתיים, נכחו כארבע מאות איש. אולם מלי וליאל לא נרשמו לארוחה, לא הגיעו אליה, ואף לא תועדו במצלמות האבטחה של המקום.

שגרירות ישראל, משרד החוץ ומשטרת אוסטריה ממשיכים לקרוא לציבור לדווח על כל פיסת מידע שעשויה לסייע באיתור השתיים. האירוע מתרחש בשיא עונת התיירות, כאשר על פי נתוני רשות שדות התעופה, בחודש האחרון בלבד הגיעו למעלה מ-55 אלף ישראלים לאוסטריה, מתוכם כ-42 אלף לעיר הבירה ווינה.