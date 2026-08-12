ממצא היסטורי יוצא דופן נחשף השבוע בבירת הונגריה, כאשר הבצורת הקשה שפקדה את המדינה הובילה לשפל חריג במפלס מי נהר הדנובה. בגדת הנהר, סמוך לבניין הפרלמנט ההונגרי בבודפשט, נתגלה אופנוע צבאי גרמני משנות המלחמה, ועליו שרידי שני חיילים שנעלמו לפני למעלה משמונה עשורים.

התגלית החלה כאשר עוברי אורח הבחינו בחלקי מתכת בולטים מבין הסלעים והבוץ בקרקעית הנהר החשופה. צוותים מהמוזיאון להיסטוריה צבאית ומהארגון הגרמני לטיפול בקברי מלחמה הגיעו למקום וגילו אופנוע מדגם DKW NZ 350-1, שיוצר לצרכי הצבא הגרמני החל משנת 1944. מצב השימור של הרכב היה יוצא דופן בהתחשב בזמן הרב שחלף. בסמוך לשרידי האופנוע אותרו עצמות אנושיות של שני אנשים, לצד חפצים אישיים שסייעו לחוקרים לזהות את טיבם.

הבוץ בקרקעית הנהר, שהיה מעורב בשאריות סולר, שימש כחומר משמר טבעי ושמר על הממצאים במצב טוב. בין הממצאים המרכזיים נמצאו דיסקיות זיהוי צבאיות שלמות ושמורות, כשהכיתוב עליהן קריא לחלוטין. עובדה זו מעידה כי הדיסקיות לא נשברו לשניים כפי שהיה נהוג לעשות בעת דיווח על נפילת חייל בקרב - ומכאן שמשפחות החיילים ככל הנראה מעולם לא קיבלו הודעה על גורלם.

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בין החפצים שנמצאו היה גם "מגן קובאן", אות צבאי שהוענק ללוחמים שהשתתפו בקרבות בחזית הקווקז. כמו כן נמצא במקום ג'ריקן דלק שהיה שייך ליחידה הצבאית.

החוקרים מעריכים כי שני החיילים מצאו את מותם במהלך המצור על בודפשט בחודש פברואר 1945. ההשערה היא שהם שימשו כ"קשרים" רכובים שתפקידם היה להעביר הודעות בין עמדות צבאיות תחת אש. קיימות מספר אפשרויות לגבי נסיבות מותם: ייתכן שניסו לחצות את הנהר הקפוא בבריחתם מפני הצבא הסובייטי, או שמא נפלו מגשר שהופגז. מעניין לציין כי על האופנוע עצמו לא נמצאו סימני פגיעה ישירה של קליעים או רסיסים.

כעת פועלים מומחים גרמנים לזיהוי מדויק של השרידים באמצעות הנתונים מדיסקיות הזיהוי ובדיקות אנתרופולוגיות של העצמות והשיניים. המטרה היא לאתר את משפחות החיילים, ככל שצאצאיהן עדיין בחיים, ולהביא לסגירת מעגל היסטורי. מוזיאונים בגרמניה ובהונגריה כבר הביעו עניין באופנוע הנדיר ששרד בקרקעית הנהר.