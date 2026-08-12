תופעה אסטרונומית נדירה תתרחש היום (יום רביעי) באירופה, כאשר ליקוי חמה מלא יחצה את היבשת בפעם הראשונה מזה כמעט עשרים שנה - מאז שנת תשס"ו (2006). מסלול הליקוי יתחיל בשעות אחר הצהריים ברוסיא, יעבור דרך איסלנד ויגיע לצפון ספרד, בטרם יימשך לעבר האוקיינוס האטלנטי.

במהלך שיא התופעה, הירח יכסה את השמש באופן מוחלט ויטיל צל כהה על פני האדמה. משך הליקוי הכולל יהיה כשעתיים, אולם השלב המלא - בו השמש תיעלם לחלוטין מן השמיים - יימשך פחות משתי דקות בלבד באזורים שבהם ניתן יהיה לראות את התופעה במלואה.

באזורים בצפון ספרד, שם צפויה התופעה להיראות בצורה המושלמת ביותר, הליקוי יעבור בפס המשתרע ממערב המדינה ועד למיורקה במזרח, תוך שהוא חוצה את העיר בורגוס שמצפון לבירה מדריד. באזורים אלה תשרור חשכה מוחלטת למשך כשתי דקות, כאשר הטמפרטורות צפויות לרדת באופן ניכר ובעלי חיים עשויים להפגין התנהגות חריגה.

ביתר אזורי אירופה, כולל צרפת וחלקים נוספים של היבשת, הליקוי ייראה באופן חלקי בלבד. גם בקנדה, בצפון ארצות הברית ובאזורים מסוימים בצפון אפריקה יוכלו תושבים לצפות בליקוי חלקי.

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בספרד נרשם ביקוש רב למשקפי הגנה מיוחדים המאפשרים צפייה בטוחה בשמש. תושבת ברצלונה בשם מבל התלוננה בראיון לסוכנות הידיעות AFP: "אני מחפשת מיום שישי, אבל לא מוצאת בשום מקום. גם באמזון הן לא זמינות יותר, אז זה בלתי אפשרי".

כבר אמרו חז"ל במסכת סוכה: "כׇּל זְמַן שֶׁמְּאוֹרוֹת לוֹקִין סִימָן רַע לְשׂוֹנְאֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל". עוד נאמר: "בִּזְמַן שֶׁהַחַמָּה לוֹקָה סִימָן רַע לַגּוֹיִם".

הליקוי מתרחש בתקופה מיוחדת - שבועיים בלבד לפני ליקוי ירח מלא שצפוי להתרחש בז' אלול (7 בספטמבר הקרוב).

ספרד, המהווה יעד תיירות מרכזי בעולם, מצפה שהליקוי יספק דחיפה כלכלית משמעותית בעיצומה של עונת הקיץ. במיוחד באזורים הכפריים בצפון המדינה, הסובלים כבר עשרות שנים מהשפעות כלכליות קשות, מקווים שהתופעה תמשוך מבקרים רבים. מלונות ואתרי תיירות באזורי הצפייה המרכזיים דיווחו על תפוסה מלאה.

האירוע מתרחש בתקופה שבה אירופה חווה גל חום עז, מה שמוסיף ממד נוסף לחוויה - הירידה הפתאומית בטמפרטורה במהלך הליקוי המלא תהיה מורגשת במיוחד על רקע החום השורר ביבשת בימים אלה.