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תיעוד מפלורידה

מדריך טיולים נגע בתנין בר בפלורידה

תיעוד מסיור באברגליידס מראה מדריך מתקרב לתנין ונוגע בו, בניגוד להנחיות הרשויות המזהירות מפני יצירת קשר עם בעלי חיים אלו

"קדימה, תחייך": הסרטון של המדריך שעורר סערה
"קדימה, תחייך": הסרטון של המדריך שעורר סערה| צילום: צילום: Eve Wishart

מדריך טיולים בפלורידה ספג ביקורת חריפה לאחר שתועד במהלך סיור באזור האברגליידס כשהוא מתקרב לתנין בר, נוגע בחרטומו ואף גורם לו לפתוח את פיו בפני קבוצת תיירים שהשתתפה בסיור.

התיעוד, שאורכו כדקה, צולם על ידי תיירת סקוטית בשם איב ווישארט. בסרטון נשמע המדריך פונה אל התנין במילים "קדימה, תחייך", כשהוא מתקרב אליו ויוצר עמו מגע פיזי.

ווישארט מסרה כי היא חשה "נדהמת ועצבנית" מהאופן שבו המדריך התנהג, והוסיפה כי מעולם לא הייתה עדה למפגש כזה בין אדם לתנין בר בטבע.

יצוין כי התנהגות המדריך עומדת בסתירה מוחלטת להנחיות הרשויות בפלורידה, האוסרות על האכלת תנינים בטבע ומזהירות מפני כל יצירת קשר בין בני אדם לבעלי חיים אלו. על פי הרשויות, הרגלת תנינים לנוכחות אנושית עלולה לגרום להם להתקרב לבני אדם ולהוות סכנה ממשית. זהות המדריך לא פורסמה, ועד כה לא דווח על נקיטת צעדים כלשהם כנגדו.

פלורידהבעלי חייםתניניםבבלי

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