מדריך טיולים בפלורידה ספג ביקורת חריפה לאחר שתועד במהלך סיור באזור האברגליידס כשהוא מתקרב לתנין בר, נוגע בחרטומו ואף גורם לו לפתוח את פיו בפני קבוצת תיירים שהשתתפה בסיור.

התיעוד, שאורכו כדקה, צולם על ידי תיירת סקוטית בשם איב ווישארט. בסרטון נשמע המדריך פונה אל התנין במילים "קדימה, תחייך", כשהוא מתקרב אליו ויוצר עמו מגע פיזי.

ווישארט מסרה כי היא חשה "נדהמת ועצבנית" מהאופן שבו המדריך התנהג, והוסיפה כי מעולם לא הייתה עדה למפגש כזה בין אדם לתנין בר בטבע.

יצוין כי התנהגות המדריך עומדת בסתירה מוחלטת להנחיות הרשויות בפלורידה, האוסרות על האכלת תנינים בטבע ומזהירות מפני כל יצירת קשר בין בני אדם לבעלי חיים אלו. על פי הרשויות, הרגלת תנינים לנוכחות אנושית עלולה לגרום להם להתקרב לבני אדם ולהוות סכנה ממשית. זהות המדריך לא פורסמה, ועד כה לא דווח על נקיטת צעדים כלשהם כנגדו.