על פי דיווח שפורסם הערב (יום ג') ברשת 13, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה עומדת להחליט על הכללת עבירות ביטחוניות בכתב האישום בפרשת המסמכים המסווגים. במשרד המשפטים מעריכים כי נאספה תשתית ראייתית מספקת להעמדה לדין בעבירה של מגע עם סוכן חוץ.

ההחלטה הצפויה כוללת הגשת כתבי אישום בכפוף לשימוע נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, נגד אלי פלדשטיין, וכן נגד בכיר לשעבר במוסד הנחשד במסגרת החקירה.

יצוין כי חוות הדעת הסופיות של השב"כ והמוסד בעניין זה עדיין לא הוגשו למשרד המשפטים. עם זאת, לפי הדיווח, במשרד המשפטים סבורים שהראיות שנאספו עד כה מספיקות להכללת הסעיף הביטחוני. "יש די ראיות לסעיף הביטחוני, מגע עם סוכן חוץ", נמסר ממשרד המשפטים.

לפני כחודשיים דווח כי חוות הדעת המקצועית בשאלה האם להעמיד לדין בעבירות ביטחון את אוריך, פלדשטיין ושרוליק איינהורן אמורה להגיע מהמוסד. במקביל נבדקה השאלה האם ראש המוסד רומן גופמן נמצא בניגוד עניינים בשל קרבתו לחשודים, לאחר שכיהן בעבר כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. במוסד השיבו אז כי "הנושא נבדק אצל יועמ"ש הארגון".

בין הנושאים הנבחנים בחקירה נמצא גם הפער בין גרסאותיהם של ראש הממשלה נתניהו ושל אוריך בנוגע לאופן עבודתם של הדוברים בלשכת ראש הממשלה. נתניהו ביקש בעדותו להתרחק מקשר עבודה שוטף עם פלדשטיין ואמר: "הוא לא יכול להגיד שהוא עבד איתי אישית, זה פשוט לא נכון". בהמשך הוסיף: "אתה יודע מה זה איש שהיה כלום?".

לעומת זאת, אוריך העיד כי הדוברים עובדים ישירות מול ראש הממשלה וכי כל הודעה היוצאת מהלשכה מחייבת את אישורו האישי. לדבריו, "דוברים עובדים ישירות מול רה"מ, כל הודעה מחייבת את אישורו".

לפני כשבועיים צורף אוריך לכתב אישום מתוקן בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הגרמני "בילד". האישומים נגדו כוללים מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה.