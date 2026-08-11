בג"ץ דחה בקשה תשיעית של התנועה לאיכות השלטון

הרכב שיפוטי בבית המשפט העליון דחה ביום שלישי בקשה נוספת שהגישה התנועה לאיכות השלטון במסגרת עתירתה להרחקת יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה, והטיל עליה תשלום הוצאות משפט בסכום של 3,000 שקלים.

ההחלטה ניתנה על ידי המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, יחד עם השופטים אלכס שטיין ויחיאל כשר. בהחלטתם הביעו השופטים ביקורת על אופן ההתנהלות הדיונית של התנועה, לאחר שהגישה בקשות דומות שוב ושוב למתן צווים זמניים.

בהחלטה פורטו מועדי הגשת הבקשות השונות: שלוש בקשות הוגשו במהלך חודש מרץ (ב-16, 18 ו-27 לחודש), שתיים באפריל (ב-12 וב-23), אחת במאי (ב-7), ושתיים ביוני (ב-12 וב-17). הבקשה הנוכחית היא התשיעית במניין שהוגשה במסגרת ההליך המשפטי.

"זו הפעם, לא נוכל להתעלם עוד מהתנהלותה הדיונית של העותרת", נכתב בהחלטת השופטים. לדבריהם, מדובר בהתנהלות "הכוללת הגשת בקשות חוזרות ונשנות, זהות במהותן, חלקן בלתי מבוססות".

השופטים הוסיפו וקבעו: "התנהלות זו מעוררת קושי רב. זו הפעם, תשא העותרת בהוצאות בסך של 3,000 שקל לטובת המשיב 7 ולטובת משיבי המדינה, בחלקים שווים. יש לקוות כי התנהלות כגון דא לא תישנה".

על פי ההחלטה, מחצית מסכום ההוצאות – 1,500 שקלים – תשולם ליונתן אוריך, המופיע כמשיב 7 בעתירה, והמחצית השנייה תועבר למשיבי המדינה.

העתירה עצמה עוסקת בדרישת התנועה לאיכות השלטון להרחיק את אוריך מלשכת ראש הממשלה. בהחלטה קודמת דחה בית המשפט העליון את הבקשה להוצאת צו ביניים נגד אוריך, לאחר שקיים דיון בדלתיים סגורות וקיבל הבהרות מגורמי הביטחון והמדינה.

באותה החלטה תועדה הצהרת בא כוחו של אוריך, לפיה אוריך אינו נחשף במשרד ראש הממשלה לחומר מסווג, והוא מקבל על עצמו שלא ייחשף לחומר מסווג גם בעתיד.

אוריך הגיב להחלטה וכתב: "שלושה שופטי העליון שוב גלגלו את הג׳ינג׳י מהמדרגות וחייבו אותו לשלם 3,000 שקל. אני תורם את זה לערק עם קרח כי זה מה שעושים בקיץ!"

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