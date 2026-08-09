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לבטן הרכה של גור: הגר"ד כהן בהצהרת כוונות | מעייריב

רצף "אסונות בין הזמנים": סיקור נרחב מכלל הזירות הקשות | התבטאויות דרמטיים ומחזות נדירים: סיקור מיוחד מקעמפ ועידת בני הישיבות | מטוס שלם בלי אף אישה: הטיסה ההיסטורית של חסידות בעלזא | ה'איחוד' מפתיע שוב: אירוע חסר תקדים בבית שמש | שניות מההסגרה: בחור הישיבה שוחרר - והשכונה החרדית חגגה את הלילה (מעייריב)

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מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה| צילום: צילומים: בראל לוי | א.מ.ש. | שוקי לרר | באדיבות המצלם | רשתות חברתיות - שימוש לפי סעיף 27א לזכויות יוצרים \ ליאור משה | באדיבות המשפחה | כבאות והצלה

אבא, תרחם!

ימי "בין הזמנים", המקפלים בתוכם שעות של מנוחה, טיולים ושמחה למשפחות ולבני הישיבות בארץ ובעולם, הפכו השבוע למציאות מצמררת ומלאת דמעות. רצף של אירועים טרגדיים וחריגים היכה בזה אחר זה בלב הציבור והותיר אלפים בהלם מוחלט נוכח האסונות הקשים.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, בהגשת איצלה כץ - עם סיקור נרחב מרצף האסונות המחריד: מהתאונה הקטלנית בה נהרג הזמר והפייטן אבישי לוי ז"ל, אירוע הטביעה במקסיקו שם קיפח את חייו הילד שלום סגינר - נכדו של הגר"ש ארוש שיבדלחט"א, אירוע הטביעה במהלך שייט רפטינג בנהר הירדן שם קיפח את חייו ילד תושב מודיעין עילית ועוד.

ועידת הכותרות בחפץ חיים

היום, בשעות הצהריים ננעלה ועידת שהתקיימה מאז יום חמישי במלון ציפורי בכפר במושב חפץ חיים. הוועידה, בה השתתפו ראשי הישיבות וגדולי ישראל סיפקה למאות המשתתפים מחזות נדירים ויוצאי דופן, לצד כותרות אקטואליות הנוגעים למציאות העכשווית.

צפו ב שלפניכם עם שלל האירועים, התיעודים הביזאריים, ההתבטאויות שהפכו לכותרות הסופ"ש ועוד.

מטס גברי של בעלזא

משרדי 'מרכז מוסדות בעלזא' בארה"ב הפכו את חלומו של כל מחנך בחסידות למציאות מוחשית: טיסת ענק פרטית שכולה טהרת הקודש, מההמראה ועד לנחיתה. המהפכה החלה עוד על הקרקע בשדה התעופה קנדי - ג'יי אף קיי בניו יורק. כדי לשמור בקנאות על הצביון והאווירה המרוממת של הבחורים, הוקמה עבורם מחלקה נפרדת לחלוטין.

בעמדות הבידוק והדרכונים לא עמדו פקידים זרים, אלא בני החסידות שאיישו את העמדות והעניקו שירות מותאם אישית. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים והתיעודים.

פורצת קדימה

בית שמש נערכת לאחד האירועים המשמעותיים והגדולים ביותר שעומד להתקיים בעיר החרדית. אם עד היום אירועים בסדר גודל שכזה היו מתקיימים בצטדיון הארנה בירושלים או באיצטגדיון יד אליהו המפורסם בתל אביב - בפעם הראשונה בית שמש נכנסת לרשימת הערים המסוגלת לארח אירוע בסדר גודל של למעלה מרבבת משתתפים.

כל הפרטים על ההיערכות לאירוע הענק של ה'איחוד' - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

דידן נצח

אירוע שנראה בתחילתו כבדיקה משטרתית שגרתית לחלוטין סביב תלונה על רעש, הסתיים במרדף מורט עצבים, הפעלה דחופה של מערכות חירום שכונתיות, ושחרור דרמטי של בחור ישיבה ממש ברגע האחרון – ממש שניות לפני שהמשטרה הצבאית הניחה את ידו עליו.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם התיעודים שפוצצו את הרשתות החברתיות במגזר החרדי והפרטים המלאים מהסאגה בשכונה החרדית.

גיוס חרדיםהרב מאיר צבי ברגמןהרב משה הלל הירשהרב חיים פרץ ברמןטיסהתאונהרבי ברוך דב פוברסקיהאדמו"ר מבעלזאבית שמשבעלזאמעייריבעולם הישיבותבחורי ישיבההרב שמעון גלאיהרב דוד כהןהרב דב לנדומעצר עריקהרב שלום ארושטביעהחפץ חייםאיצלה כץאיחוד בני הישיבותחדשות חרדיםבחורי ישיבה חוצניקיםהרב בונים שרייברהרב יגאל רוזןאחיסמךמרדכי בן דודמטוס פרטיחיפושיםבבליאסון בין הזמניםקעמפנהר הירדןאבישי לוישלום סגינרועידת בני הישיבותשמוליק גריינמן
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גור כנראה עושים בשכל וכבר הבינו שאין לחרדים מה לחפש בממשלה יותר, שום חוק לא יצליח לעבור את בג"צ והנוכחות של החרדים רק מזיקה בממשלה, הגיע הזמן לפרוש כעת. כעת עדיף להיות בחוץ ולא להשפיע זה רק מזיק.
שי

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