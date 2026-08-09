בבלי

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נפל או הופל?

יוצא דופן

כנגד עין הרע

אִם אֶסַּק שָׁמַיִם שָׁם אָתָּה

אִם אֶסַּק שָׁמַיִם 
בבלי
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