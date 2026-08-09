רצף "אסונות בין הזמנים": סיקור נרחב מכלל הזירות הקשות | התבטאויות דרמטיים ומחזות נדירים: סיקור מיוחד מקעמפ ועידת בני הישיבות | מטוס שלם בלי אף אישה: הטיסה ההיסטורית של חסידות בעלזא | ה'איחוד' מפתיע שוב: אירוע חסר תקדים בבית שמש | שניות מההסגרה: בחור הישיבה שוחרר - והשכונה החרדית חגגה את הלילה (מעייריב)
בטורקיה מדווחים הערב כי אבד הקשר עם מטוס פרטי שעל פי ההערכה נשא את ראש המטה הכללי של צבא לוב, מוחמד עלי אחמד אל-חדד | יחד עם הרמטכ"ל היו בכירים נוספים | המרחב האווירי של אנקרה נסגר זמנית, וכך גם נמל התעופה אסנבוגה באנקרה (בעולם, תעופה)
טייס פרטי מנוסה ממלבורן לקח על עצמו להביא את גופת חברו החב"דניק, שנרצח בפיגוע בחוף בונדי, לקבורה בעירו באמצעות מטוסו הפרטי | הטיסה מסידני כללה סיבובים חריג מעל זירת הפיגוע, עצירה זמנית של התנועה האווירית, הורדה של כסאות המטוס כדי שניתן יהיה להכניס את הארון (חרדים, בעולם)
האדמו"ר מסאטמר נחת בישראל במטוס פרטי שהגיע מיוון | בנתב"ג קיבלו את פניו רבני החסידות בשירה מרגשת | לצד ההתרגשות, רכב הקאדילק של הרבי עלה על דוקרנים והושבת, מה שאילץ מעבר לרכב חלופי | לאחר תפילת מנחה, האדמו"ר ממשיך לעיר ירושלים לביקור אצל הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך בשכונת הר נוף (חסידים)
במטוס פרטי ומפואר המריאו יחדיו הגיסים האדמורי"ם מבאבוב 45 והאדמו"ר מרחמיסטריווקא ארה"ב, לביקור בזק בשיקאגו לפאר את השמחה בבית גיסם, הגה"צ רבי משה יוסף אונגר, אב"ד ווייטצען שיקאגו, בנישואי בתו | צפו בתיעוד מתפילת מנחה בבית הנתיבות, בלימוד משותף במטוס הפרטי, הן בהלוך והן בחזור (חסידים)
בעקבות המלחמה עם איראן וסגירת שדות התעופה בישראל, רבים בחרו לצאת מהארץ במטוסים פרטיים משארם א-שייח' במצרים, במחירים עצומים של עשרות אלפי דולרים | וגם: מה ביקש האדמו"ר לדעת מסוכן הטיסות בווילאמסבורג? ואיך המריא האדמו"ר מגור? כל הפרטים (חרדים)