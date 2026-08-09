ועידת בני הישיבות היא כינוס שנתי המתקיים במלון ציפורי שבקיבוץ חפץ חיים, ומהווה מפגש מרכזי לבני ישיבות מכל רחבי הארץ. הקעמפ מציע תכנית עשירה של הרצאות, שיעורים ופעילויות המיועדות לחיזוק הזהות הישיבתית ולטיפוח ערכים תורניים וחברתיים בקרב המשתתפים. האירוע מושך מדי שנה מאות בני ישיבות המבקשים להתעדכן, ללמוד ולהתחבר לקהילה הישיבתית הרחבה.

מלון ציפורי, הממוקם בקיבוץ חפץ חיים, משמש כמתחם מארח לוועידה ומספק תשתית מלאה לאירוח המשתתפים. המיקום הנבחר מאפשר אווירה של ריכוז ולמידה, הרחק מההמולה היומיומית, ומעניק למשתתפים חוויה ייחודית של שהייה משותפת עם בני גילם מישיבות שונות. המתחם כולל אולמות הרצאות, חדרי לימוד, מתקני אירוח ושטחים ציבוריים המותאמים לצרכי הוועידה.

תכנית הוועידה כוללת מגוון רחב של תכנים המותאמים לבני ישיבות בגילאים שונים. בין הפעילויות ניתן למצוא שיעורי תורה מפי רבנים ומרביצי תורה מובילים, הרצאות בנושאי אמונה וחיזוק, סדנאות בנושאים חברתיים ואישיים, ופעילויות חברתיות המחזקות את הקשר בין המשתתפים. הוועידה מדגישה את החשיבות של חיי הישיבה ומעניקה כלים לבני הישיבות להתמודד עם אתגרים עכשוויים.

הקעמפ מתקיים בדרך כלל במהלך תקופות חופשה או הפסקות בלימודים, ומאפשר לבני הישיבות לנצל את הזמן הפנוי לצורך התפתחות אישית ורוחנית. האירוע מאורגן על ידי גופים המעורבים בחינוך הישיבתי ומקבל תמיכה מרבנים ומנהיגים בציבור הישיבתי. המשתתפים חוזרים מהוועידה מחוזקים ומלאי השראה להמשך לימודיהם בישיבה.

האווירה בוועידה משלבת בין רצינות לימודית לבין אווירה חברתית נעימה. המשתתפים זוכים להכיר בני ישיבות מרקעים שונים, ליצור קשרים חדשים ולחלוק חוויות משותפות. הפעילויות החברתיות כוללות ארוחות משותפות, פעילויות ספורט ונופש, ומפגשים לא פורמליים המאפשרים יצירת קשרים אישיים עמוקים יותר.

ועידת בני הישיבות תופסת מקום חשוב במפת האירועים של הציבור הישיבתי בישראל. היא מהווה פלטפורמה לחיזוק הזהות הישיבתית, להעברת מסרים חינוכיים חשובים ולטיפוח דור עתיד של תלמידי חכמים. הוועידה משקפת את המחויבות של הציבור הישיבתי לחינוך איכותי ולפיתוח אישי של בני הנוער, תוך שמירה על ערכי התורה והמסורת.