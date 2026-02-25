הגאון רבי חיים פרץ ברמן שליט"א משמש כאחד מראשי ישיבת פוניבז' המעטירה בבני ברק, אחת הישיבות המרכזיות והגדולות בעולם הישיבות הליטאי. הוא חתנו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, ונמנה על דור ההמשך של מנהיגות הישיבה העתיקה. הרב ברמן מתגורר בבני ברק ומוסר שיעורים קבועים לתלמידי הישיבה, תוך שהוא ממשיך את מסורת התורה של ישיבת פוניבז' שנוסדה בליטא והועברה לארץ ישראל.

בשנה האחרונה נצפה הרב ברמן במגוון אירועים ופעילויות תורניות מרכזיות. בין היתר, הגיע לאפיית מצות חבורה לקראת חג הפסח יחד עם גדולי ישראל, השתתף במעמד מרגש לסיום חצי הש"ס במסלול "כדרכו - 8 דף ליום" לעילוי נשמת מרן שר התורה, ומסר שיעור מיוחד בבית כנסת חניכי הישיבות על קדושת המועדים. כמו כן, נשא דברים בעצרת חיזוק בישיבת אוצר התורה לציון שנה להסתלקות ראש הישיבה הגאון רבי שמואל רבר זצ"ל.

כראש ישיבה בפוניבז', הרב ברמן מוסר שיעורים קבועים לתלמידי הישיבה ומשתתף בהנהלת המוסד המונה אלפי תלמידים. בפתיחת זמן הקיץ האחרון, נצפה מוסר את שיעור פתיחת הזמן לפני תלמידיו, כשהם שותים בצמא את דבריו. הוא משתתף באופן קבוע במניין המיוחד של חמיו ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי במעונו ברחוב בן זכאי בבני ברק, ונוכח בכל אירועי הישיבה המרכזיים.

בתקופה האחרונה התייחס הרב ברמן לסוגיות ציבוריות רגישות הנוגעות לעולם הישיבות. בעקבות טענות שנשמעו בציבור הדתי לאומי על כך שבניהם נהרגים בקרב בעוד בני הישיבות לא מתגייסים, הוא הגיב בדברים ברורים והסביר את עמדת עולם הישיבות בנושא. דבריו שיקפו את האחריות והמנהיגות הרוחנית שהוא נושא כראש ישיבה מרכזי.

הרב ברמן משתתף באירועים מרכזיים של הישיבה לאורך השנה. במסיבת חנוכה המסורתית של ישיבת פוניבז' שנערכה באולמי ארמונות חן בבני ברק, הוא נכח יחד עם ראשי הישיבה האחרים, כאשר במעמד זה צוין גם עשרים שנה לפטירתו של ראש הישיבה הגאון רבי שלמה ברמן זצ"ל. כמו כן, הוא נוכח בסיום הש"ס המרגש של קהילת דברי שיר בבני ברק, שם הוקרא מכתבו יחד עם מכתבי גדולי ישראל.

בשנים האחרונות שמו של הרב חיים פרץ ברמן מסתמן כאחד השמות הבולטים להנהגה החרדית אחרי המאה ועשרים של ראשי ישיבת סלבודקה הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש. הדבר בא לידי ביטוי בהשתתפותו במסעות קרן עולם התורה שהוקמה כקונטרה לשלילת תקציבי האברכים בידי בג"ץ.