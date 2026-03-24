ממניין המגילה המצומצם בלילה ועד לשעות של ברכות "לכל הפושט יד" ביום • הרגע המיוחד בו הפקיד ראש הישיבה בקבוק יין וקוויטל עבור האדמו"ר מבעלזא • והמשלוח המרגש שהגיע מגיסו האדמו"ר מאלכסנדר • צפו במראות החג ממעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן (חרדים)
רבה של אירופה הגאון רבי פנחס גולדשמידט, נכנס הערב אל מעונו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, כדי להזמינו לכינוס היסטורי שיתקיים בפעם הראשונה בישראל | במשך רבע שעה, שמע ראש הישיבה את השאלות המרתקות
במלאת השנה הראשונה לפטירתה של הרבנית הצדקנית מרת דבורה ברגמן ע"ה, בתו של מרן בעל ה'אבי עזרי' זצ"ל, וא"ח ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, פקדו המונים את קברה בבית העלמין בבני ברק • בסיום הש"ס שנערכה לזכרה נשא דברים בעלה, ראש הישיבה, כשהוא מדגיש את שמחת מצוות גמרה של תורה לעילוי נשמתה, בהתבטאו: "היא תמיד דאגה להחזיר טובה, הרבה יותר ממה שעשו עבורה" | צפו (חרדים)
צפו בתיעוד מרהיב ממעמד הדלקת נר חנוכה אצל זקן חברי מועצת גדולי התורה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, אשר מדליק מדי ערב כעשר דקות לאחר השקיעה בחלון ביתו הפונה לרחוב 'חזון איש' בבני ברק | קודם ההדלקה אומר ראש הישיבה את ה'לשם יחוד'. לאחר ההדלקה מחלק הגרמ"צ מטבעות שוקולד לנוכחים (חרדים)
התבטאות חריגה וחריפה בנוגע לחוק הגיוס, נשמעה השבוע על ידי זקן חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה וחתנו של מרן הרב שך, שתקף בחריפות את החוק כפי שהוא מוצג כיום ואמר בכאב: "אנחנו צריכים לדאוג לקב"ה לפתרונות? אנחנו בעלים על התורה? יש בורא עולם והרבה דרכים למקום! איך אנחנו יכולים להסכים שחרדי ילך לצבא? זה בדיוק 'שמד' | האזינו לדבריו (חדשות חרדים)
המונים פקדו ביום שישי האחרון, את ציונו של ראש הישיבה, הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל, הטמון בחלקת ראשי הישיבות בבית העלמין שע"י נציבי ישיבת פוניבז', במלאות 24 שנים להסתלקותו לשמי מרום | בליל ההילולא ערך הפוסק, הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד 'חניכי הישיבות' את מעמד ההדלקה המסורתית | את התפילה המרכזית בבוקר יום ההילולא, ערך חתנו, ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן | צפו בתיעוד (חרדים)
סיקור ותיעוד מיוחד מיום הכיפורים בצל קודשו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן | במהלך יום הקדוש שהה בהיכל ישיבתו המעטירה | לקראת תפילת נעילה ביקש ראש הישיבה לזרז את בעלי התפילה שיסיימו בזמן | צפו (עולם הישיבות)
בחדר הספרים העתיק במעונו בעיר התורה והחסידות בני ברק, קיים אמש - ליל ערב יום הקדוש, ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, חבר מועצת גדולי התורה, את מנהג הכפרות לקראת יום הכיפורים | במעמד נצפה ראש הישיבה מקיים את המנהג על תרנגול לבן, מתוך דבקות עליונה (חרדים)
בביתו נאווה קודש ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, התיר ראש הישיבה, וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן את הנדרים, תיכף אחר תפילת שחרית של ערב ראש השנה | בסיום המעמד האצילו הנוכחים לראש הישיבה עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים, מתוך אושר ובריאות עד ביאת גואל צדק במהרה (חרדים)
אורח רום מעלה שבת במהלך השבת האחרונה של השנה, בעיר התורה והחסידות בני ברק | הרבי המשפיע ממבקשי אמונה, הגיע במיוחד לחזק את תושבי העיר לקראת ימי הרת עולם |בערב שבת, עלה הרבי למעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה צבי ברגמן, לברך ולהתברך בברכת השנים | תפילת מנחה וקבלת שבת התפלל הרבי בבית המדרש 'בית השם', שם נשא הרבי דברי תורה וחיזוק בפני הקהל הרחב. גולת הכותרת הייתה עריכת השולחן הטהור של סעודה שלישית, שהתקיים במרכז 'אש קודש' בנוכחות קהל רב, שגדש את המקום כדי לשמוע מדבריו ולהתחזק מנועם אמרותיו (חסידים)
לקראת ימי הדין והרחמים עלו במהלך שבוע שעבר למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן לברך ולהתברך בברכת השנים גדולי ישראל בהם הגר"א לוי ר"י שכר שכיר, האדמורי"ם ממודזיץ וסאדיגורה, הגר"ע פריד | כמו כן הגיעו קהילת "אור תורה" דאלאס טקסס בארה"ב בראשות הגר"א פיגנבוים שנכנסו לשמוע דברי חיזוק והתעוררות | צפו בגלריה (חרדים)
לקראת ימי הרחמים והרצון הגיע רבה של בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון לבתי גדולי הרבנים לברך ולהתברך בברכת השנים | הרבנים קידמו את פני הרב והתברכו בחמימות לכתיבה וחתימה טובה, ושיקבל הקב"ה ברחמים וברצון את תפילתנו (חרדים)
מניין מצומצם התכנסו במעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, לתפילת יום כיפור קטן בערב ראש חודש אלול | המעמד שימש נקודת שיא של תפילה ובקשה למען עולם התורה | ראש הישיבה נשא דברים נרגשים בפני הקהל: "מיום כיפור קטן ועד יום כיפור הגדול, זהו זמן מסוגל במיוחד לבקש ולהתפלל על התורה, שהרי משה רבנו עלה לקבל את הלוחות השניות בדיוק בתקופה הזו" | צפו בתיעוד (חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן סיפר על מסירות הנפש נגד הליכה לצבא: "נכנסו מחברי המחתרות לראש הישיבה הגר"ר כץ זצ"ל, לדרוש ממנו שיתן לבחורים ללכת איתם, והוא לא הסכים בשום אופן, בתגובה הם כיוונו לעברו נשק ואיימו עליו, רבי ראובן כץ פתח את החולצה ואמר:, אם אתם רוצים אתם יכולים לירות בי..." |צפו (חרדים)
עם סיום זמן הקיץ, זכו ילדי החמד מתלמוד תורה 'תהילת שלמה' מחיפה, לעמוד בכור המבחן אצל גדולי ישראל, חברי מועצת גדולי התורה, המתגוררים בבני ברק | הרבנים הגאונים משיירי כנסת הגדולה שיבחו והיללו את הילדים על בקיאותם היטב בחומר הנלמד (חרדים)