קהל רב בראשות אדמו"רים ורבנים ליווה למנוחות בערב חג שביעי של פסח, את הרבנית הצדקנית מרת נעמי דבורה כץ ע"ה, א"ח יבלחט"א ראש הישיבה הגאון רבי צבי כץ • המנוחה נטמנה שעה קצרה לפני כניסת החג, בהר הזיתים בירושלים (דיין האמת)
האדמו"ר מביאלה בני ברק ערך במהלך חול המועד האחרון את שולחנו בבית מדרשו בעיר הקודש ירושלים, לרגל הילולת זקנו הרה"ק רבי שלמה לייב מלענטשנא זי"ע • בסיום טיש המרומם עברו כלל החסידים להתברך בברכת חג אצל האדמו"ר | צפו בתיעוד (חסידים)
במהלך טיש חול המועד פסח שערך האדמו"ר מויז'ניץ לפני גדולי תומכי 'קמחא דפסחא', הופיע במקום האדמו"ר מפינסק קרלין, ולאחר שנשא דברים ופצח בריקוד נלהב לפני האדמו"ר בניגון 'ארוממך' • בסיום הטיש עברו הנדיבים לקבלת מצה שמירה (חסידים)
מסורת של שמונים שנה מול גלי הים: ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי ירד בערב שביעי של פסח אל חוף הים ביפו, למעמד 'ביעור מעשרות' כפי שהורה לו באופן אישי מרן הרב מבריסק זצ"ל • הצצה למעמד המיוחד אליו שיגרו גדולי ראשי הישיבות את מעותיהם כדי לקיים את המצווה במקום המדויק | צפו בתיעוד (חרדים)
האדמו"ר ממכנובקא בעלזא ערך את טיש נעילת החג בהיכל הטישים של החסידות, הממוקם בקומת המינוס של בית מדרשו הגדול בבני ברק | המתחם התת קרקעי רחב הידיים, הפך בתקופה האחרונה לאחד ממרכזי האירועים המוגנים הגדולים בעיר, כשבשל המצב הביטחוני הוא אירח אירועים מרכזיים של תורה וחסידות שנערכו בבטחה תחת מיגון מלא (חסידים)
היום הסתלק לבית עולמו הגאון רבי אברהם אלטמן זצ"ל, ראש ישיבת 'עטרת צבי' באשדוד, ובשעות אלו מלווים אותו רבבות למנוחות | 'כיכר השבת' מגיש הצצה מרהיבה ומיוחדת לחיי ראש הישיבה זצ"ל, בבחינת "צדיק מה פעל", החל מפגישותיו עם גדולי ישראל זי"ע ויבלחט"א, דרך המעמדים המפוארים בהם נאם כראש המדברים בכל מקום, ועד למראות הקודש משמחות במעונו ומיומי דפגרי בצלו לאורך השנים | צפו בתיעוד (חרדים)
ברוך דיין האמת: בערב שביעי של פסח השיב את נשמתו ליוצרה ר' עמרם אלבז ז"ל מטבריה, אחיו הבכור של יבלחט"א חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'אור החיים' הגאון רבי ראובן אלבז • נפטר ביום היארצייט של אמו ע"ה • ראש הישיבה ישב שבעה בימים הראשונים בירושלים (דיין האמת)
ברוך דיין האמת: אבל כבד ירד על עולם התורה בעיר אשדוד עם הסתלקותו הפתאומית של זקן ראשי הישיבות בעיר, הגאון רבי אברהם אלטמן זצ"ל, שהקים עולה של תורה באשדוד ומסר נפשו למען האברכים • בן 94 היה בפטירתו • מסע הלוויה הערב מהיכל הישיבה (דיין האמת)
עם דמדומי חג הפסח, ערכו האדמו"רים בחצרות הקודש את השולחנות הטהורים לרגל "נעילת החג" | צפו בתיעוד משלושה מרכזים חסידיים שחתמו את החג באווירה עילאית: טעמשוואר, ספינקא (רחוב הושע) וקוזמיר | במהלך השולחנות הושרו ניגוני רגש עמוקים, והאדמו"רים עוררו את לבבות החסידים לקראת המעבר מימי הקודש אל ימי החול, המוארים באור החג (חסידים)
מראות הוד מימי חג הפסח בחצר הקודש פינסק קרלין | ממעמד שריפת החמץ בערב החג, ועד לטיש המרכזי בימי חול המועד שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע | מאות חסידים הצטופפו בהיכל הטישים כדי לשמוע את דברות הקודש ולהתחמם באש הניגונים העתיקים של השושלת המעטירה (חסידים)
0 תגובות