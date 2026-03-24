בחורי ישיבה חוצניקים הם תלמידי ישיבות תושבי חו"ל, בעיקר מארה"ב, קנדה ומדינות אחרות, המגיעים ללמוד בישיבות בישראל לתקופות ממושכות. מדובר באלפי צעירים המהווים חלק משמעותי מהציבור הלומד בישיבות מובילות בבני ברק, ירושלים ובערים נוספות. הבחורים מגיעים לרוב לאחר סיום לימודי התיכון במדינות מוצאם, ולומדים בישראל תקופה של מספר שנים במסגרת השתלמות תורנית מעמיקה.

אירועים אחרונים הדגישו את נוכחותם המשמעותית של בחורי הישיבה החוצניקים במוסדות התורניים בישראל. צו סגירה שהוצא לפוניבז' הקטנה בבני ברק בגלל ליקויים השפיע על מאות בחורים, רבים מהם חוצניקים, שנאלצו למצוא פתרונות זמניים להמשך לימודיהם. כמו כן, אלפי בחורי ישיבה, כולל חוצניקים רבים, התכנסו לאירוע נגד השימוש בטכנולוגיית AI ופגעי הטכנולוגיה, המשקף את הדאגה של העולם היהודי החרדי מפני השפעות טכנולוגיות על הלימוד והחיים הדתיים.

מצבי חירום ביטחוניים מציבים אתגרים מיוחדים עבור בחורי הישיבה החוצניקים ומשפחותיהם. במהלך מבצע שאגת הארי ואירועים ביטחוניים אחרים, נדרשים לעיתים מסעי חילוץ וטיסות חילוץ מיוחדות להחזרת בחורים לארצות מוצאם. עשרות צעירים אמריקנים השתתפו במסע חילוץ שתואר כמצמרר, המדגיש את המורכבות של שהייה ממושכת בישראל בתקופות מתוחות ואת הדאגה של משפחות בארה"ב לבניהם הלומדים בישראל.

הישיבות המארחות בחורים חוצניקים מתמודדות עם אתגרים רגולטוריים ותפעוליים ייחודיים. צו סגירה כמו זה שהוצא לפוניבז' הקטנה משפיע באופן משמעותי על הבחורים החוצניקים, שנמצאים רחוק ממשפחותיהם ותלויים במסגרת הישיבה לא רק ללימוד אלא גם למגורים, אוכל ותמיכה יומיומית. הישיבות נדרשות לעמוד בתקנות בטיחות ובריאות מחמירות, תוך התחשבות בצרכים המיוחדים של תלמידים זרים.

חצרות הקודש והישיבות המרכזיות בישראל רואות בבחורים החוצניקים נכס חשוב לעולם התורה. הבחורים מביאים עמם מסורות לימוד שונות, תרומות כספיות משמעותיות למוסדות, וקשרים בין קהילות יהודיות בעולם לבין מרכזי התורה בישראל. ראשי הישיבות משקיעים מאמצים רבים בקליטת הבחורים והתאמת תכניות הלימוד לצרכיהם, תוך שמירה על הרמה הגבוהה של הלימוד.

המציאות הביטחונית בישראל משפיעה על החלטות משפחות בחו"ל לגבי שליחת בניהם ללמוד בישיבות בישראל. פגיעה ישירה באזורים מיושבים, כמו זו שאירעה באזור בית שמש, מעלה חששות בקרב הורים בארה"ב ובמדינות אחרות. עם זאת, רוב המשפחות ממשיכות לראות בלימוד בישראל ערך עליון, והישיבות ממשיכות לקלוט מאות בחורים חדשים מדי שנה.

הקהילה החרדית בישראל מפתחת מנגנוני תמיכה מיוחדים לבחורים החוצניקים, כולל משפחות מארחות לשבתות וחגים, ארגוני סיוע בעת חירום, וקשרי קבע עם קהילות המוצא. הקשרים הללו יוצרים גשר תרבותי וקהילתי חשוב בין יהדות התפוצות לבין המרכזים התורניים בארץ ישראל, ותורמים לחיזוק הזהות היהודית והקשר לארץ ישראל בקרב דור הצעיר בקהילות החרדיות בעולם.