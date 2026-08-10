אירוע מרשים של אחריות אזרחית התרחש בימים האחרונים בעיר טוסון שבמדינת אריזונה, כאשר אזרחים ערניים מנעו ניסיון שוד של קשיש חסר ישע.

על פי הדיווחים, גבר בן 34 ניסה לשדוד קשיש בן 70 שהגיע למסעדת מזון מהיר. הקשיש, שנעזר בהליכון לצורך ניידותו, הותקף על ידי החשוד שניסה לחטוף את תיק הגב שלו. במהלך ההתנגשות נפל הקשיש ארצה, אך שני גברים שהיו במקום מיהרו להגיע לעזרתו.

התיעוד ממצלמות האבטחה מתעד את רגעי המאבק ואת התערבותם המהירה של עוברי האורח, שגרמו לחשוד לנטוש את התיק ולברוח מהמקום. העדים דאגו למסור למשטרה את פרטי החשוד, מה שאפשר את מעצרו תוך זמן קצר. הוא נעצר בחשד לניסיון שוד מחמיר.

הקשיש נפגע באורח קל במהלך האירוע וקיבל טיפול רפואי ראשוני במקום. דובר משטרת טוסון הודה לאזרחים על תגובתם המהירה והאמיצה, וציין כי "האירוע ממחיש את שיתוף הפעולה החשוב בין חברי הקהילה לכוחות הביטחון בשמירה על ביטחון התושבים. תודה לעדים שמסרו מידע חיוני שאפשר את איתור החשוד במהירות".