התרחשויות בצמרת השלטון האיראנית בימים אלו חושפות תמונה מורכבת של מאבקי כוח פנימיים ברפובליקה האיסלאמית. בעוד מתרחשים שינויים משמעותיים בדרג הביטחוני הבכיר, השלטון בטהרן מנהל במקביל מסע תקשורתי שמטרתו להפריך דיווחים חוזרים ונשנים בדבר מצבו הבריאותי ורמת התפקוד של המנהיג העליון, מוג'תבא ח'אמנאי.
מינוי חדש בראש המועצה לביטחון
השינוי המרכזי שמסעיר את הזירה הפוליטית הוא התפטרותו של מוחמד-באקר דו' אל-קדר ממשרת מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי – תפקיד מרכזי במערך קבלת ההחלטות האסטרטגיות של איראן. במקומו מונה מוחסן רזאאי, שכיהן בעבר כמפקד משמרות המהפכה ונחשב לאחת הדמויות המשפיעות והוותיקות בהנהגה האיראנית.
יחד עם זאת, המזכיר המתפטר לא הודח מהמעגלים הפנימיים. דו' אל-קדר מונה לתפקיד יועץ פוליטי של המנהיג העליון, צעד המלמד כי מדובר בסידור מחדש של מוקדי השפעה בתקופה רגישה ולא בהרחקה מהמרכז.
"חיזוק האגף הצבאי-ביטחוני"
ד"ר רז צימט, מנהל תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, התייחס בראיון ל'חדשות 12' למשמעות המהלך. לדבריו, "המינוי של מחוסן רזאאי למזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן הוא מבטה שוב את ההתחזקות לכאורה של האגף הביטחוני-צבאי בהובלת אנשי משמרות המהפכה, גם לשעבר, כשרזאאי דוגמה דומיננטית, וגם הנוכחיים".
המומחה הסביר כי לכאורה, השינוי עשוי לחזק את האגף הקשוח בהובלת מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי והמנהיג העליון ח'אמנאי, מול המחנה של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ויו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף. עם זאת, הוא הדגיש כי התמונה מורכבת יותר מכפי שנראה.
"אין ספק שרזאאי קיצוני, אבל דו' אל-קדר היה קיצוני לא פחות", ציין צימט, והוסיף הערכה מעניינת על אופיו של המזכיר החדש: "רזאאי אופורטוניסט וללא ספק פוליטיקאי מנוסה עם השפעה די משמעותית. מה שמכוון אותו בעיקר, ועשוי להשפיע על החלטותיו, הוא מה שמשרת את האינטרסים שלו. החלטותיו הן פחות תוצאה של תפיסה אידיאולוגית ויותר מה שהוא מרגיש שעשוי לחזק אותו ואת מעמדו".
היעדרות מתמשכת של המנהיג
במקביל לשינויים הביטחוניים, מתנהלת דרמה נוספת סביב דמותו של המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי. היעדרותו הממושכת מהופעות פומביות הציתה גל של שמועות על מצבו, מה שהביא את לשכתו להפעיל מסע הכחשות. אתמול פרסמה לשכת המנהיג כי הוא נפגש עם הנשיא פזשכיאן לציון תחילת השנה השלישית לכהונתו, ובמקביל הופץ ברשתות החברתיות האיראניות סרטון ישן שלו במטרה ליצור רושם של נוכחות שוטפת וניהול תקין.
"עצם העובדה שהמשטר האיראני נדרש לפרסם את הדברים האלה, מצביעה שהם עצמם מודעים לבעייתיות שנובעת מהיעדרותו המתמשכת של מוג'תבא", ניתח ד"ר צימט. "ברור להם שלאורך זמן זה מעורר ספקות ועלול לחזק את מאבקי הכוח הפנימיים. הם מנסים להציג שהמנהיג לא רק חי - אלא מתפקד ביעילות".
אך לדברי המומחה, המציאות מורכבת יותר: "ברור שהמצב הנוכחי, שבו מוג'תבא סוג של 'מנהיג בשלט רחוק', מקשה עליו לבסס שליטה באופן יעיל. בשונה מאביו שיכול היה להכריע, מוג'תבא כנראה מתקשה, והנסיבות מייצרות דינמיקה פנימית של מאבקי כוח בצמרת כשכולם בוחשים בניסיון לשפר את מעמדם".
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