התרחשויות בצמרת השלטון האיראנית בימים אלו חושפות תמונה מורכבת של מאבקי כוח פנימיים ברפובליקה האיסלאמית. בעוד מתרחשים שינויים משמעותיים בדרג הביטחוני הבכיר, השלטון בטהרן מנהל במקביל מסע תקשורתי שמטרתו להפריך דיווחים חוזרים ונשנים בדבר מצבו הבריאותי ורמת התפקוד של המנהיג העליון, מוג'תבא ח'אמנאי.

מינוי חדש בראש המועצה לביטחון

השינוי המרכזי שמסעיר את הזירה הפוליטית הוא התפטרותו של מוחמד-באקר דו' אל-קדר ממשרת מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי – תפקיד מרכזי במערך קבלת ההחלטות האסטרטגיות של איראן. במקומו מונה מוחסן רזאאי, שכיהן בעבר כמפקד משמרות המהפכה ונחשב לאחת הדמויות המשפיעות והוותיקות בהנהגה האיראנית.

יחד עם זאת, המזכיר המתפטר לא הודח מהמעגלים הפנימיים. דו' אל-קדר מונה לתפקיד יועץ פוליטי של המנהיג העליון, צעד המלמד כי מדובר בסידור מחדש של מוקדי השפעה בתקופה רגישה ולא בהרחקה מהמרכז.

"חיזוק האגף הצבאי-ביטחוני"

ד"ר רז צימט, מנהל תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, התייחס בראיון ל'חדשות 12' למשמעות המהלך. לדבריו, "המינוי של מחוסן רזאאי למזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן הוא מבטה שוב את ההתחזקות לכאורה של האגף הביטחוני-צבאי בהובלת אנשי משמרות המהפכה, גם לשעבר, כשרזאאי דוגמה דומיננטית, וגם הנוכחיים".

המומחה הסביר כי לכאורה, השינוי עשוי לחזק את האגף הקשוח בהובלת מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי והמנהיג העליון ח'אמנאי, מול המחנה של נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ויו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף. עם זאת, הוא הדגיש כי התמונה מורכבת יותר מכפי שנראה.

"אין ספק שרזאאי קיצוני, אבל דו' אל-קדר היה קיצוני לא פחות", ציין צימט, והוסיף הערכה מעניינת על אופיו של המזכיר החדש: "רזאאי אופורטוניסט וללא ספק פוליטיקאי מנוסה עם השפעה די משמעותית. מה שמכוון אותו בעיקר, ועשוי להשפיע על החלטותיו, הוא מה שמשרת את האינטרסים שלו. החלטותיו הן פחות תוצאה של תפיסה אידיאולוגית ויותר מה שהוא מרגיש שעשוי לחזק אותו ואת מעמדו".