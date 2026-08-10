נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס בימים האחרונים למצבו הרפואי הקשה של קודמו בתפקיד, ג'ו ביידן, הסובל ממחלת סרטן הערמונית שהתפשטה בגופו. כזכור, פורסם בשבת כי ביידן נמצא במצב רפואי מורכב ביותר.

כאשר נשאל טראמפ אם הוא חש רחמים כלפי יריבו הפוליטי לשעבר לנוכח מצבו, בחר הנשיא שלא להביע אהדה והסביר את עמדתו בפירוט.

טראמפ אמר על ביידן כי "הוא היה במידת מה אדם מתון במהלך חייו. לא אדם חכם", והוסיף מיד: "אדם אכזרי למדי, הייתי אומר".

הנשיא פנה לאלה החשים חמלה כלפי ביידן ואמר: "אם אתה מרגיש רחמים כלפיו, אל תרגיש כל כך הרבה רחמים כי הוא אכזרי". טראמפ הפנה לעבר הפוליטי והאשים: "מה שהוא עשה עם היריב הפוליטי שלו וכל האנשים שהוא פגע בהם - הוא פגע בהרבה אנשים".

בסיום דבריו הבהיר טראמפ במפורש: "ולכן, אני באמת לא מרגיש רחמים כלפיו". דבריו עוררו תגובות רבות בזירה הפוליטית האמריקאית.