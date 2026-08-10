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ארצות הברית

טראמפ על ביידן החולה: "לא מרגיש רחמים"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התבקש להגיב על מצבו הרפואי הקשה של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, הסובל ממחלת סרטן הערמונית במצב מתקדם • טראמפ בחר שלא להביע אהדה ופירט את טעמיו

נשיא ארה"ב התייחס בימים האחרונים למצבו הרפואי הקשה של קודמו בתפקיד, ג'ו ביידן, הסובל ממחלת סרטן הערמונית שהתפשטה בגופו. כזכור, פורסם בשבת כי ביידן נמצא במצב רפואי מורכב ביותר.

כאשר נשאל טראמפ אם הוא חש רחמים כלפי יריבו הפוליטי לשעבר לנוכח מצבו, בחר הנשיא שלא להביע אהדה והסביר את עמדתו בפירוט.

טראמפ אמר על ביידן כי "הוא היה במידת מה אדם מתון במהלך חייו. לא אדם חכם", והוסיף מיד: "אדם אכזרי למדי, הייתי אומר".

הנשיא פנה לאלה החשים חמלה כלפי ביידן ואמר: "אם אתה מרגיש רחמים כלפיו, אל תרגיש כל כך הרבה רחמים כי הוא אכזרי". טראמפ הפנה לעבר הפוליטי והאשים: "מה שהוא עשה עם היריב הפוליטי שלו וכל האנשים שהוא פגע בהם - הוא פגע בהרבה אנשים".

בסיום דבריו הבהיר טראמפ במפורש: "ולכן, אני באמת לא מרגיש רחמים כלפיו". דבריו עוררו תגובות רבות בזירה הפוליטית האמריקאית.

דונלד טראמפג'ו ביידןבבלי

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