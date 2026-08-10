ממדאני עם האדמו"ר מסאטמר ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

במהלך הטיש המרכזי לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע, שנערך אמש (יום ראשון) בהשתתפות אלפי חסידים, התייחס מרן האדמו"ר מסאטמר שליט"א בדברים חריפים למחאות שמקיימים חלקים מהקהילה היהודית בניו יורק כנגד ראש העיר המוסלמי זוהראן ממדאני.

האדמו"ר שליט"א הגדיר את ההפגנות כ"התגרות באומות" והבהיר כי התנהלות זו סותרת את דרכי התורה בימי הגלות. הטיש, שנחשב לאחד מאירועי השיא בחסידות סאטמר במהלך השנה, מוקדש לזכרו של מייסד החסידות לאחר השואה, שהניח את יסודות שיטת ההתבדלות והזהירות מהתגרות בגויים. במהלך דבריו התייחס האדמו"ר שליט"א לאירועים האחרונים בעיר, שבמהלכם ספג ראש העיר קריאות בוז ומחאות קשות מצד גורמים יהודיים באירוע פומבי. האדמו"ר שליט"א אמר בכאב: "לאחרונה רואים כאן התגרות באומות נוראה מצד יהודים חרדים – ההתגרות כנגד ראש עיריית ניו יורק. אנו יודעים כי נמצאים אנו בגלות, וירמיהו הנביא אמר לבני ישראל: 'ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה'. יהודים יראים ושלמים צריכים להתנהג על פי דרכי התורה ולקבל את גזירות הגלות. בכך שצועקים נגדו ומדביקים לו תוויות של אנטישמיות, רק מביאים לידי ביטוי התגרות אמיתית. לא די בכך שיש התגרות באומות בארץ ישראל, אלא שמביאים את ההתגרות באומות גם כאן לאמריקה".

דברי האדמו"ר מסאטמר בעד ממדאני חסידים ואנ"ש 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

המתיחות בין ראש העיר ממדאני לבין חלקים נרחבים בקהילה היהודית הממסדית והפרו-ישראלית בניו יורק הגיעה לשיא חסר תקדים בחודשים האחרונים. היחסים בין הצדדים הידרדרו לשפל היסטורי בעקבות שורת צעדים ואמירות של ראש העיר שעוררו סערה, והובילו להפגנות המוניות מול מעונו הרשמי ולקריאות פומביות להדחתו מתפקידו.

בין השאר, ממדאני פרסם סרטון רשמי מטעם העירייה שבו כינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו "פושע מלחמה" וקרא לממשל הפדרלי לעצור אותו, תוך שהוא מגדיר את פעולות צה"ל כ"רצח עם". בנוסף, מנהיגים בקהילה האשימו אותו בתגובה רפה לאירועי אלימות בעיר, ואף נחשף כי הקים ועדה מייעצת לבחירת שופטים מבלי לכלול בה נציג יהודי אף אחד.

צעדים אלו הובילו ארגונים רבים ואישי ציבור בולטים לצאת למאבק נגדו ולדרוש את הדחתו מכסאו.

ממדאני עם עסקני סאטמר ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

חסידות סאטמר, לעומת זאת, נוקטת בקו שונה לחלוטין. היחסים בין החסידות לראש העיר ממדאני מאופיינים בחמימות, כאשר רק לפני מספר שבועות, ביום ההצלה בכ"א כסלו, התקבל ראש העיר בכבוד רב במעוז החסידות והתברך בחמימות על ידי האדמו"ר שליט"א, שאף תמך בו בגלוי בבחירות לראשות העיר.

כעת, מבהיר מנהיג החסידות שליט"א כי גם בעת סערה פוליטית, חובתם של יהודים שומרי תורה ומצוות היא להתרחק מפרובוקציות ולנהוג באיפוק הגלותי המתבקש על פי דרכי התורה הקדושה.