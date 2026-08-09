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שמחה בחצרות הקודש

בן לאדמו"ר מזוועהיל: הילד השלושה עשר במשפחה

שמחה גדולה בחצר זוועהיל עם לידת בן זכר לאדמו"ר • שלום זכר יתקיים בשבת הקרובה בבית המדרש הגדול בירושלים, בשבת יארצייט אביו האדמו"ר זצוק"ל • החסידים ממתינים לברית המילה ולכיבוד הסנדקאות

האדמו"ר מזוועהיל בברית לבנו (צילום: שוקי לרר)

שמחה רבה שוררת בחצר הקודש זוועהיל לאחר שהתבשרו החסידים בשעות האחרונות על לידת בן זכר לאדמו"ר מזוועהיל. התינוק הוא הילד השלושה עשר בלעין הרע במשפחת האדמו"ר שליט"א.

השלום זכר ייערך בליל שבת הקרובה בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים. השמחה תתקיים באווירה מיוחדת ומרוממת, שכן השבת הקרובה היא גם שבת היארצייט של אביו, האדמו"ר זצוק"ל, שהסתלק לגנזי מרומים בשנת תשפ"ב, וזו השנה הרביעית להסתלקותו.

בקרב החסידים ניכרת התרגשות רבה לקראת ברית המילה שתיערך בשבוע הבא בעזרת ה'. בברית הקודמת שנערכה לבנו של האדמו"ר, זכה האדמו"ר מגור לכיבוד הסנדקאות. כעת ממתינים החסידים בציפייה לגלות מי יזכה הפעם בכיבוד הנכבד.

ברית מילהזוועהילהאדמו"ר מזוועהיל

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