שמחת נישואין התקיימה בבני ברק בה נישא נכדו של הגה"צ רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, בן לבנו הרב אברהם שטרן, חתן האדמו"ר מזידטשוב פתח תקווה זצ"ל. הכלה היא בת הרב יואל מוסקוביץ, בן האדמו"ר משאץ מונטריאול וחתן הגאון רבי פנחס לייבוש פאדווא, גאב"ד קהל 'שומרי הדת' באנטווערפן. אדמו"רים ורבנים רבים נכחו בשמחה.

אולם השמחה עוכבה כאשר מחוץ לאולם אירע מקרה מצער ביותר: בנו של האדמו"ר משאץ מונטריאול הותקף בידי קבוצה קטנה. לדברי נוכחים, הרקע לתקיפה היה עמדותיו והשקפת עולמו של בן האדמו"ר. תיעוד מהאירוע התפשט ברשתות החברתיות ועורר תגובות קשות.

אחד מתושבי העיר שנכח במקום אמר: "בתקופה מורכבת כל כך, כאשר מחוץ מתחוללת שנאה עזה והסתה נגד הציבור החרדי כולו, מביש לראות שיש מי שבוחר לייצר פילוג פנימי מיותר, לשפוך ולהלבין פנים ברבים רק בשל דעותיו של אדם".

עדי ראייה מסרו כי רבנים ואדמו"רים שנכחו בסמוך למקום הביעו כאב רב על המעשה הנורא שנעשה בפרהסיה. עם זאת, בהמשך הערב נראה בנו של האדמו"ר משאץ מונטריאול נכנס לשמחה ומשתתף במעמד המצווה טאנץ יחד עם שאר בני המשפחה והאדמו"רים, כשהוא זוכה לחיזוק ממושך מהמשתתפים.