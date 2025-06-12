המוני חסידים השתתפו בשמחת הנישואין של נכדת האדמו"רים מזוועהיל וסטריקוב שליט"א, בת הגאון ראש ישיבת 'תורת שלמה' זוועהיל, עם בן חתן האדמו"ר מלויעב טשערנוביל פארשיי שליט"א • הפרחים ריקדו בשמחה עצומה עם בקבוקי משקה על ראשיהם
בהיכל ביהמ"ד נדבורנה אלעד נערכה שמחת פדיון הבן לנכד האדמו"ר, בן לחתנו הרב חיים גולדמן בן הרה"צ יעקב לייב גולדמן, ראש ישיבת זוויעהיל, חתן המקובל הגה"צ רבי מרדכי ברים | ככהן הפודה שימש האדמו"ר מספינקא ירושלים (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה השתתפו בשמחת הברית מילה לנכד האדמו"ר מנדבורנה אלעד, בן בכור לחתנו הרב חיים גולדמן, בן הגה"צ ראש ישיבת זוועהיל, ונכד הגה"צ המקובל הנודע רבי מרדכי ברים, מדמויות ההוד בעיה"ק ירושלים (חסידים)
רבני ותושבי ביתר עילית נטלו חלק בשמחת הבר מצווה לנכד האדמו"ר משידלובצא, בן לבנו הרה"ג ראובן יעקב יוסף קורנרייך רב החסידות בביתר, חתן הרה"צ ר' שאול גולדמן בן האדמו"ר בעל ה'אור אברהם' מזוועהיל זצ"ל (חסידים)