האדמו"ר מסקולען לייקווד ( צילום: באדיבות המצלם )

התרגשות רבה שוררת בקרב חסידי סקולען בארץ הקודש עם הבשורה על הגעתו הקרובה של כ"ק האדמו"ר מסקולען לייקווד שליט"א לביקור בישראל. הביקור נערך לרגל שמחה כפולה במשפחתו הטהורה – הולדת תאומים, בן ובת, לבנו הרב אליעזר זוסיא פורטוגל מירושלים, חתנו של הרה"צ רבי נחמן יוסף טווערסקי מרחמסטריווקא.