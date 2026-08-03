התרגשות רבה שוררת בקרב חסידי סקולען בארץ הקודש עם הבשורה על הגעתו הקרובה של כ"ק האדמו"ר מסקולען לייקווד שליט"א לביקור בישראל. הביקור נערך לרגל שמחה כפולה במשפחתו הטהורה – הולדת תאומים, בן ובת, לבנו הרב אליעזר זוסיא פורטוגל מירושלים, חתנו של הרה"צ רבי נחמן יוסף טווערסקי מרחמסטריווקא.
כ"ק האדמו"ר שליט"א צפוי להמריא היום, יום שני, מארצות הברית, ולשהות בעיר הקודש ירושלים במשך השבוע הקרוב. שמחת ה'וואכט נאכט' תיערך ביום שלישי בלילה, ואילו שמחת הברית מילה תתקיים ביום רביעי בהשתתפות המוני חסידים ומעריצים מכל רחבי הארץ.
במהלך שהותו בארץ הקודש יקבל כ"ק האדמו"ר שליט"א את קהל חסידיו ומעריציו לעצה ולברכה, בעיקר לקראת ימי הרחמים והסליחות הממשמשים ובאים.
את שבת מברכים חודש אלול יעבור כ"ק האדמו"ר שליט"א בעיר הקודש ירושלים, בשבת אחים יחדיו עם אחיו הצעיר כ"ק האדמו"ר מסקולען ירושלים שליט"א. בשבת בבוקר תיערך שמחת ה'קידושא רבא' לכבוד הולדת נכדתו.
כ"ק האדמו"ר שליט"א צפוי לשוב למעון קודשו בלייקווד במהלך השבוע הבא. ביום שלישי, ערב ראש חודש אלול, יעלה האדמו"ר לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א במירון, שם יעתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט. במהלך הביקור במירון יבקר האדמו"ר גם במוסד 'חסד לאברהם' שנוסד על ידי אדמו"רי החסידות זיע"א.
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