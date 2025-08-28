שעות נעלות של קדושה והתרוממות הנפש היו מנת חלקם של אלפי חסידי באבוב-45 עת התכנסו יחדיו בראש חודש אלול בצילו של האדמו"ר | במעמדי ההוד זכו לתפילת שחרית בצל הקודש, לשמוע קול השופר, ובהמשך בשולחן הטהור שערך הרבי וחלוקת השזיפים כנהוג | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
עם פתיחת 'זמן אלול', שבו אלפי בחורי ישיבת פוניבז' המעטירה אל היכל הישיבה, רעש לימוד התורה מילא את ההיכל, והכריז על תחילתה של תקופה של התעלות ודבקות | גם התלמידים הצעירים, שעבורם זהו זמן אלול הראשון, נכנסו בן רגע לאווירה הייחודית | כשהם יושבים על הגלריות שנבנו במיוחד עבורם, הם הצטרפו לקול התורה שנשמע מכל פינה בבית המדרש (עולם הישיבות)
צפו בתיעוד מתפילת ראש חודש אלול בהיכלו של האדמו"ר מצאנז, במעון קודשו במרכז הקרייה בנתניה | במראות הוד נצפה האדמו"ר יורד לפני התיבה לתפילת הלל, ובהמשך בעליה לתורה ותקיעת השופר בסיום התפילה המסמנת את יריית פתיחת ימי הרחמים והרצון| א. אייזנבאך הצטופף עם פרחי החסידים, ומעניק הצצה מרהיבה אל תוך הקודש פנימה, וחושף את רגעי הדבקות וההתעלות (חסידים)