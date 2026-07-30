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שינוי בנהלי היציאה מהארץ

לקראת ראש השנה: חסידי ברסלב הפגינו אמש בנתב"ג

מחאה סוערת פרצה בטרמינל 3 לאחר שרשות האוכלוסין שינתה את נוהל הבדיקה בשדה התעופה • הנוהל החדש צפוי לחסום אלפי חסידים המתכננים לנסוע לקיבר רבי נחמן לראש השנה

הפגנת חסידי ברסלב
הפגנת חסידי ברסלב| צילום: צילום: Doovidl

מחאה חריפה התפתחה הלילה (בין יום רביעי ליום חמישי) בשדה התעופה בן גוריון, כאשר קבוצת חסידי ברסלב הגיעו לטרמינל 3 במחאה על שינוי מהותי בנהלי היציאה מהארץ, עליו פרסמנו אתמול. המפגינים, שהשמיעו קריאות "לאומן ולא לצבא", ניסו לחסום את אחד מצירי הכניסה המרכזיים לנמל התעופה.

במהלך המחאה ניסו חלק מהמשתתפים לחסום באופן פיזי את אחד מכבישי הגישה לנתב"ג, דבר שגרם לשיבושים בתנועה. כוחות משטרה רבים הוזעקו למקום ופינו את הדרכים תוך זמן קצר. האירוע הסתיים ללא מעצרים יוצאי דופן.

רשות האוכלוסין וההגירה אישרה את השינוי והודיעה: "בחודשים האחרונים אכן בוצע ייעול בתהליך היציאה מהארץ, והוחלט כי מי שיש נגדו צו עיכוב יציאה יקבל מידע על כך בתחילת הליך היציאה מישראל ולא בסופו, כך שיוכל להסדיר את הנושא כבר לפני התהליך."

הפגנת ברסלב בנתב"ג
הפגנת ברסלב בנתב"ג| צילום: צילום: Doovidl

הנוהל החדש מעורר ביקורת חריפה בקרב גורמים המסייעים לציבור החרדי. לדבריהם, המהלך מהווה מכשול משמעותי שעלול לסכל את תוכניות הנסיעה ההמוניות לאומן, שהפכו לאורך השנים למסורת מושרשת בקרב חסידי ברסלב.

יצוין כי בשנים האחרונות גדל באופן ניכר מספר החסידים הנוסעים לאומן לראש השנה. הנוהל החדש צפוי לחסום את האפשרות של נוסעים שיש נגדם צו עיכוב יציאה להגיע לשם, ועלול להוביל לעימותים נוספים בין הציבור החרדי לרשויות.

הפגנת ברסלב בנתב"ג
הפגנת ברסלב בנתב"ג| צילום: צילום: Doovidl
נתב"גברסלבאומןרשות האוכלוסין וההגירה

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