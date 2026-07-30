הפגנת חסידי ברסלב - צילום: Doovidl הפגנת חסידי ברסלב | צילום: צילום: Doovidl 10 10 0:00 / 0:14

מחאה חריפה התפתחה הלילה (בין יום רביעי ליום חמישי) בשדה התעופה בן גוריון, כאשר קבוצת חסידי ברסלב הגיעו לטרמינל 3 במחאה על שינוי מהותי בנהלי היציאה מהארץ, עליו פרסמנו אתמול. המפגינים, שהשמיעו קריאות "לאומן ולא לצבא", ניסו לחסום את אחד מצירי הכניסה המרכזיים לנמל התעופה.

במהלך המחאה ניסו חלק מהמשתתפים לחסום באופן פיזי את אחד מכבישי הגישה לנתב"ג, דבר שגרם לשיבושים בתנועה. כוחות משטרה רבים הוזעקו למקום ופינו את הדרכים תוך זמן קצר. האירוע הסתיים ללא מעצרים יוצאי דופן. רשות האוכלוסין וההגירה אישרה את השינוי והודיעה: "בחודשים האחרונים אכן בוצע ייעול בתהליך היציאה מהארץ, והוחלט כי מי שיש נגדו צו עיכוב יציאה יקבל מידע על כך בתחילת הליך היציאה מישראל ולא בסופו, כך שיוכל להסדיר את הנושא כבר לפני התהליך."

הפגנת ברסלב בנתב"ג - צילום: Doovidl הפגנת ברסלב בנתב"ג | צילום: צילום: Doovidl 10 10 0:00 / 0:14

הנוהל החדש מעורר ביקורת חריפה בקרב גורמים המסייעים לציבור החרדי. לדבריהם, המהלך מהווה מכשול משמעותי שעלול לסכל את תוכניות הנסיעה ההמוניות לאומן, שהפכו לאורך השנים למסורת מושרשת בקרב חסידי ברסלב.

יצוין כי בשנים האחרונות גדל באופן ניכר מספר החסידים הנוסעים לאומן לראש השנה. הנוהל החדש צפוי לחסום את האפשרות של נוסעים שיש נגדם צו עיכוב יציאה להגיע לשם, ועלול להוביל לעימותים נוספים בין הציבור החרדי לרשויות.