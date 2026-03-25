האדמו"ר מסקולען לייקווד הגיע השבוע לאפיית מצות לקראת חג הפסח במאפייה מקומית בלייקווד • האדמו"ר הגיע כשהוא לבוש בבגדי זהב, ובמהלך כל האפייה עסק האדמו"ר בעסק המצות ביראה יתירה ובהתרוממות הרוח • צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת אביו, האדמו"ר בעל ה'מאור ישראל' מסקולען זי"ע, ערך בנו וממלא מקומו, האדמו"ר מסקולען לייקווד, את השולחן הטהור במוצאי שבת קודש | ביום ראשון פקד האדמו"ר את הציון הקדוש בבית החיים במונסי, שם העתיר שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט (חסידים)
תיעוד מרהיב מעריכת שולחנו הטהור של האדמו"ר מסקולען לייקווד בהיכל בית מדרשו אמש לרגל חמישה עשר בשבט | בטיש השתתפו מאות חסידים לצד רבים מתושבי העיר, שנהרו לשמוע את קולו בקודש של האדמו"ר ולהתברך מפיו. בסיום עריכת השולחן העניק להם האדמו"ר פירות לברכה מלוא חופניים, תוך שהוא מצרף את ברכת קודשו לכל אחד ואחד (חסידים)
תושבי שכונת 'אוק וויין' בדרום לייקווד זכו לשבת רוממה ומרוממת במחיצת האדמו"ר מסקולען לייקווד. במהלך 'שבת שירה', הרבי חיזק את בני הקהילה בתפילות ובשולחנות הטהורים מתוך ניגוני דבקות המאפיינים את בית סקולען | מאורו הזך והבהיר של האדמו"ר הפיח רוח של התעלות בקרב התושבים, המציינים בסיפוק רב את שבת החיזוק המיוחדת שתיחרת בליבם (חסידים)
לקראת סיום חודש תשרי, והתחלת זמן החורף, התאספו כלל הבחורים מחצה"ק סקולען לייקווד למעמד מרומם ונעלה, סיום ספה"ק 'קדושת לוי' | במעמד זכו לשמוע דברות קודש מפי האדמו"ר, וכן מפי הרה"ג הנודע רבי מרדכי שיף, בנו של הגה"צ גאב"ד אנטווערפן, שריתק את הבחורים שעה ארוכה עם פנינים יפים משוזרים בדברי חסידות וחיזוק רב (חסידים)
בלייקווד התורנית, נרשמו בימי חול המועד סוכות רגעים של התעלות חסידית מיוחדת, כאשר האדמו"ר מסקולען ערך את השולחנות הטהורים ברוב פאר בהשתתפות כלל החסידים | המפתיע היה לראות גם רבים מהציבור שאינו חסידי, שהתקבצו בהמוניהם ופיזזו בעוז על הפארנצעס, תוך שהאדמו"ר מעודד את השירה בעוז ובדבקות (חסידים)
צפו בתיעוד מחצה"ק סקולען לייקווד מערב ומוצאי יום הכיפורים בצל קודשו של האדמו"ר | החל מאמירת תשליך, עריכת מנהג הכפרות במעון קודשו, בשחיטת התרנגול, בחלוקת מיני מזונות לאחר תפילת שחרית ובהבדלה בצאת הצום (חסידים)
כשהוא מעוטף בטליתו של זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'נועם אליעזר' מסקולען זי"ע, ירד האדמו"ר מסקולען לייקווד לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות בהיכל בית מדרשו הגדול, בהשתתפות מאות חסידים ואנשי מעשה | בסיום המעמד הסתובב האדמו"ר אל עבר הקהל, ופצח בניגוני קודש מבית היוצר של אדמו"רי החסידות (חסידים)
בלייקווד התורנית חגגו המונים במוצאי שבת האחרון בראשות האדמו"ר מסקולען לייקווד, מסיבת ההודאה השנתית בשילוב סעודת מלווה מלכה, לציון יום הצלתם של אדמור"י בית סקולען זיע"א מגיא צלמוות ברומניה בתקופה הקשה שלאחר השואה האיומה • במעמד השתתפו רבנים, ראשי ישיבות לצד קהל המונים של חסידים ואוהדים (חסידים)
ילדי החמד של היישוב החסידי 'מונטיסלו' שבהרי הקאטנרטי, חגגו במעמד מרשים מסיבת חומש מפוארת בהשתתפות האדמו"ר מסקולען לייקווד ורבנים נכבדים | התלמידים זכו לשמוע דברי תורה וברכות מפי גדולי הרבנים שפיארו את המעמד (חסידים)
האדמו"ר מסקולען שהה במהלך השבת האחרונה בניו ג'רזי לצורכי מנוחה, בעידן רעווא דרעווין הגיע אל היכלו של דודו האדמו"ר מסקולען לייקווד שקידמו בכבוד רב | אחר תפילת ערבית והבדלה נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
בלייקווד התורנית בערה האש החסידית בהיכלה של חצר הקודש סקולען, שם ערך האדמו"ר דשם את התפילות והשולחנות הטהורים במהלך ימי חג השבועות ביד רמה | בערב החג מסר הרבי שיעור הכנה לבחורי החמד, ואפילו ב'אסרו חג' ערך את השולחן הטהור כפי מנהג אדמו"רי החסידות, כשהוא חבוש ב'קאפליק' על ראשו (חסידים)
בצעד היסטורי התאגדו מספר אדמו"רים בעיר מנהטן, בדינר מיוחד לטובת ארגון 'טעג' - ארגון לסינון אינטרנט כשר בארה"ב | האדמו"ר מבאבוב אשר יצא מגדרו, והופיע בכינוס, נשא נאום חוצב להבות אש, שגרם לנדיבים להוזיל סך של 2 מליון דולר לטובת הארגון (חסידים)
האדמו"ר מסקולען לייקווד הגיע השבוע לאפות מצותיו בהידור רב במאפייה מקומית בלייקווד התורנית | בעת שקיעתה של חמה יום קודם לכן, שאב האדמו"ר מים שלנו מבאר המים בעיר מתוך שירה וזימרה | בעת האפיה הלביש הרבי בגד 'פרחוני זהב' מירושת אביו זצ"ל, שהיה לובש לעת זו | צפו בתיעוד (חסידים)
במלאת שש שנים להסתלקותו של אביו, האדמו"ר מסקולען זצ"ל, ערך בנו מ"מ האדמו"ר מסקולען לייקווד, את השולחן הטהור לכבוד ההילולא קדישא, ובהמשך פקד את הציון הקדוש בבית החיים בעיירת מאנסי | באמצע התפילות הצטרף אליו אחיינו, האדמו"ר מסקולען בורו פארק | צפו בתיעוד (חסיידם)
טללי חיזוק וחיות דקדושה הפריח האדמו"ר מסקולען לייקווד, במהלך ביקור הוד שערך בקרב קהילות החרדים בטורונטו הקפואה | כמדי שנה בחורף, הגיע האדמו"ר מסקולען לביקור בעיר, וחיזק את תלמידי הישיבות וכן ערך את השבת בקרב תושבי המקום (חסידים)