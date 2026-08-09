בבלי
ביקור אחים בקריית קאשוי

ביקור האדמו"ר מקאשוי אצל אחיו הגאב"ד

האדמו"ר שליט"א הגיע לקריית קאשוי שבהרי הקאנטרי לברך את אחיו לרגל כניסתו לתפקיד הרבנות והנהגת הקהילה • בהמשך פקד את הציון הקדוש והעתיר למען מעוכבי השידוכים

האדמו"ר מקאשוי בביקור אצל אחיו (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

ביקור מיוחד ערך האדמו"ר מקאשוי שליט"א בימים האחרונים בקריית קאשוי שבהרי הקאנטרי, כאשר עלה לברך את אחיו לרגל כניסתו לעול הרבנות והנהגת הקהילה כגאב"ד הקרייה.

במהלך השהייה בקרייה, פנה האדמו"ר שליט"א גם למעונם של גיסו הגאב"ד מיעמרינג ואחותו הרבנית תליט"א, המתארחים במקום בימי הקיץ.

עיקר הביקור התמקד בפקידת האדמו"ר שליט"א באוהל צדיקי זיע"א שבבית העלמין המקומי. שם העתיר האדמו"ר שליט"א בתפילה ארוכה לישועת הכלל והפרט.

תפילה מיוחדת ונרגשת הקדיש האדמו"ר שליט"א לבחורי הישיבה, לאחר שהביא עמו קוויטל ובו שמות הבחורים שביקשו ממנו להזכירם בציון הקדוש. האדמו"ר שליט"א התפלל שיפקדו בישועה ורחמים ויזכו להקים בית נאמן בישראל במהרה.

האדמו"ר מקאשוי בביקור אצל אחיו (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מקאשוי בביקור אצל אחיו (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מקאשוי בביקור אצל אחיו (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מקאשוי בביקור אצל אחיו (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מקאשוי בביקור אצל אחיו (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מקאשוי בביקור אצל אחיו (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר