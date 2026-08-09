ביקור מיוחד ערך האדמו"ר מקאשוי שליט"א בימים האחרונים בקריית קאשוי שבהרי הקאנטרי, כאשר עלה לברך את אחיו לרגל כניסתו לעול הרבנות והנהגת הקהילה כגאב"ד הקרייה.
במהלך השהייה בקרייה, פנה האדמו"ר שליט"א גם למעונם של גיסו הגאב"ד מיעמרינג ואחותו הרבנית תליט"א, המתארחים במקום בימי הקיץ.
עיקר הביקור התמקד בפקידת האדמו"ר שליט"א באוהל צדיקי בית קאשוי זיע"א שבבית העלמין המקומי. שם העתיר האדמו"ר שליט"א בתפילה ארוכה לישועת הכלל והפרט.
תפילה מיוחדת ונרגשת הקדיש האדמו"ר שליט"א לבחורי הישיבה, לאחר שהביא עמו קוויטל ובו שמות הבחורים שביקשו ממנו להזכירם בציון הקדוש. האדמו"ר שליט"א התפלל שיפקדו בישועה ורחמים ויזכו להקים בית נאמן בישראל במהרה.
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