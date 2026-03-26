במלאת 21 שנים להסתלקותו של האדמו"ר מקאשוי זצ"ל, ערך בנו וממלא מקומו, האדמו"ר מקאשוי, את השולחן הטהור לרגל ההילולא בהיכל בית מדרשו הגדול בקריית קאשוי שבבדפורד הילס, ארה"ב | במהלך הטיש ערך האדמו"ר סיום הש"ס ונשא דברות קודש במשנתו של בעל ההילולא | למחרת פקד האדמו"ר את הציון הקדוש בבית העלמין שבפאתי הקרייה החסידית, שם העתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט (חסידים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מקאשוי, איתן מושבו בארה"ב, בקרב עם סגולה תושבי לוס אנג'לס | האדמו"ר הגיע במיוחד לזכותם במצוות החזקת תורה לטובת מוסדותיו הק' המתנוססים לתפארה בשיכון קאשוי בארה"ב | הנגיד הרב בעריל וייס מפני העדה בעיר, ערך מסיבה של מצווה מיוחדת במעונו, לשם התאספו כלל הרבנים ששהו בלוס אנג'לס לטובת גיוס כספים, ובראשם האדמו"ר מפיטסבורג | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות תלמידי וחסידי בית קאשוי התאספו השבוע, למעמד אדיר 'כינוס התלמידים', להודות על העבר, ולבקש על העתיד | במעמד ציינו מורשת המוסדות משנות דור ע"י הגה"צ גאב"ד קאשוי זצ"ל | בסיום המעמד נערך טקס התחלת 'כתיבת ספר תורה' לע"נ אדמו"רי החסידות | צפו בתיעוד ענק (חסידים)