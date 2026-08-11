מכתב התראה חריף נשלח היום (שלישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו מטעם יעקב וידר, יו"ר סיעת הליכוד בבני ברק וראש המטה החרדי בליכוד. במכתב, שמתוארך לכ"ג אב תשפ"ו, דורש וידר "בדיקה מיידית ונקיטת צעדים נגד ניסיון השתלטות מאורגן של גורמים עוינים על הליכוד ופגיעה ביו"ר התנועה".
המכתב מגיע על רקע דיווחים על התארגנויות של עסקנים בכירים ממפלגות חרדיות שמצטרפים לליכוד, לטענת וידר, במטרה להשפיע על תוצאות הבחירות הפנימיות ולהוות "אופוזיציה פנימית" לתנועה ולראש הממשלה. "לאחרונה מתרבים הדיווחים על התארגנויות של עסקנים בכירים ממפלגות זרות, חלקם עוינים את הליכוד ואת ראש הממשלה", נכתב במכתב.
וידר מפנה לדיווח של חדשות 12, על "התארגנות כבר בפריימריז הקרוב שמטרתה הכנסת סוסים טרויאנים לרשימה, שישרתו מפלגות זרות ואינטרסים זרים". לדבריו, "אין מדובר בהתארגנות אזרחית תמימה המבקשת להצטרף לליכוד מתוך הזדהות עם דרכה, אלא ניסיון מאורגן לנצל את הדמוקרטיה הפנימית לצורך קידום אינטרסים חיצוניים הנוגדים את אינטרס התנועה".
במכתב מודגש כי התנהלות כזו "מנוגדת לחוק ולחוקת הליכוד, פוגעת בהליך הדמוקרטי, ועלולה לפגוע קשות בליכוד ערב בחירות כה גורליות". וידר מציע להורות על פתיחת בדיקה מיידית של כלל הפרסומים והמידע הקיים בנושא, וככל שיימצא כי עסקני מפלגות זרות מנצלים לרעה את הדמוקרטיה במטרה להשתלט על התנועה - "יש להפעיל את כל הסמכויות הנתונות למוסדות התנועה נגדם, לסלקם מהתנועה ואף להגיש נגדם תלונה".
"עסקונה מסואבת ואינטרסנטית"
בסיום המכתב מבהיר וידר את עמדתו: "הליכוד כתנועה לאומית ודמוקרטית פתוחה לכל אזרח המבקש להצטרף אליה מתוך אמונה בדרכה, אנחנו פועלים במטרה לצרף לתנועה כמה שיותר מבני הציבור החרדי, אבל במטרה לקדם את התנועה, ולא בכדי לפגוע בה, ולא בכדי לקדם עסקונה מסואבת ואינטרסנטית שפועלת למען מפלגות זרות".
הרקע לפנייה: כיום, כמעט לכל החסידויות הגדולות יש זרועות במפלגת השלטון - קרלין, בעלז, כסא רחמים, גור, החרדים המודרנים ועוד קהילות שמנצלות את מנגנון הפריימריז להשגת אינטרסים קהילתיים. התופעה מעוררת מתחים בתוך הליכוד, במיוחד לקראת הפריימריז הקרובים שבהם נקבע כי חברי כנסת ושרים לא יוכלו להתמודד במחוזות.
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