מכתב התראה חריף נשלח היום (שלישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו מטעם יעקב וידר, יו"ר סיעת הליכוד בבני ברק וראש המטה החרדי בליכוד. במכתב, שמתוארך לכ"ג אב תשפ"ו, דורש וידר "בדיקה מיידית ונקיטת צעדים נגד ניסיון השתלטות מאורגן של גורמים עוינים על הליכוד ופגיעה ביו"ר התנועה".

המכתב מגיע על רקע דיווחים על התארגנויות של עסקנים בכירים ממפלגות חרדיות שמצטרפים לליכוד, לטענת וידר, במטרה להשפיע על תוצאות הבחירות הפנימיות ולהוות "אופוזיציה פנימית" לתנועה ולראש הממשלה. "לאחרונה מתרבים הדיווחים על התארגנויות של עסקנים בכירים ממפלגות זרות, חלקם עוינים את הליכוד ואת ראש הממשלה", נכתב במכתב.

וידר מפנה לדיווח של חדשות 12, על "התארגנות כבר בפריימריז הקרוב שמטרתה הכנסת סוסים טרויאנים לרשימה, שישרתו מפלגות זרות ואינטרסים זרים". לדבריו, "אין מדובר בהתארגנות אזרחית תמימה המבקשת להצטרף לליכוד מתוך הזדהות עם דרכה, אלא ניסיון מאורגן לנצל את הדמוקרטיה הפנימית לצורך קידום אינטרסים חיצוניים הנוגדים את אינטרס התנועה".

במכתב מודגש כי התנהלות כזו "מנוגדת לחוק ולחוקת הליכוד, פוגעת בהליך הדמוקרטי, ועלולה לפגוע קשות בליכוד ערב בחירות כה גורליות". וידר מציע להורות על פתיחת בדיקה מיידית של כלל הפרסומים והמידע הקיים בנושא, וככל שיימצא כי עסקני מפלגות זרות מנצלים לרעה את הדמוקרטיה במטרה להשתלט על התנועה - "יש להפעיל את כל הסמכויות הנתונות למוסדות התנועה נגדם, לסלקם מהתנועה ואף להגיש נגדם תלונה".