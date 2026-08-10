נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, מנהל בימים אלה מגעים אינטנסיביים עם חבר הכנסת חילי טרופר במטרה לצרף אותו ואת חברי רשימת "בית ציוני" למפלגתו "ביחד". כך דווח אמש (ראשון) בחדשות 13.

לפי הדיווח של מיכאל שמש, בנט מציע איחוד מלא של שתי הרשימות לקראת הבחירות שאמורות להתקיים ב-27 באוקטובר הקרוב.

עם זאת, נכון לעתה המגעים בין הצדדים טרם הבשילו להסכם. טרופר אינו ממהר לקבל את הצעת בנט, והוא בוחן במקביל גם אפשרות של ריצה משותפת עם גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת "ישר".

בתגובה רשמית לפניות עיתונאים, טרופר סירב להתייחס לפרטי המגעים וציין כי הוא אינו עוסק בשיחות פרטיות. הוא הבטיח לעדכן את הציבור באופן מסודר כאשר יהיה מה להודיע.

המהלך של בנט מתרחש על רקע ירידה מתמשכת של מפלגת "ביחד" בסקרי הבחירות האחרונים. בסקר האחרון שפורסם בכאן חדשות, המפלגה ירדה ל-13 מנדטים בלבד, נתון המעיד על שחיקה משמעותית בכוחה הפוליטי. הירידה בסקרים מלווה בנסיגה מהאפשרות של איחוד פוליטי עם מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט, מה שמוביל את בנט לחפש חיבורים פוליטיים חלופיים.

המגעים הנוכחיים מתקיימים כחודש לאחר שטרופר הגיע להסכם עם חבר הכנסת לשעבר יועז הנדל, העומד בראש מפלגת המילואמניקים, על ריצה משותפת במסגרת רשימת "בית ציוני". בעת ההכרזה על הריצה המשותפת הצהירו השניים כי מטרתם העיקרית היא להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה.

אף שבחלק מהסקרים שנערכו לאחרונה הצליחה הרשימה המאוחדת לעבור את אחוז החסימה, בסקרים האחרונים במערכת התקשורת נרשמה מגמת ירידה והיא שוב נותרה מתחת לרף הנדרש לכניסה לכנסת. נתון זה מוסיף ללחץ הפוליטי במחנה המרכז-שמאל ולחיפוש אחר איחודים נוספים שיאפשרו לעבור את אחוז החסימה.

במקביל למגעים של בנט עם טרופר, מתקיימים גם ניסיונות איחוד נוספים במרכז המפה הפוליטית. כפי שדווח, בני גנץ ואיילת שקד ניהלו עד לאחרונה משא ומתן לריצה משותפת, כאשר המתווה שנשקל כלל את גנץ במקום הראשון ברשימה ואת שקד עם זכות בחירה ראשונה לתפקיד בממשלה. גם מגעים אלה טרם הבשילו להסכם סופי.

המערכת הפוליטית במחנה המרכז-שמאל נמצאת בתקופה של חיפושים אינטנסיביים אחר נוסחאות איחוד שיאפשרו להתמודד ביעילות מול הליכוד ומפלגות הימין. הלחץ גובר ככל שמתקרב המועד האחרון להגשת רשימות, והשחקנים הפוליטיים מבינים כי ללא איחודים משמעותיים, חלק מהמפלגות עלולות להישאר מחוץ לכנסת.