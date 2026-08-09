יו"ר הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, קיבל היום (יום חמישי) את מכתב התפטרותו של חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. על פי הוראות החוק, ההתפטרות תיכנס לתוקף בחלוף 48 שעות ממועד הגשת המכתב, ובכך יסתיים פרק של חמש שנות כהונה בכנסת ישראל.

סגלוביץ' החל את דרכו הפרלמנטרית בשנת 2019 כחבר כנסת מטעם מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד. במהלך כהונתו מילא תפקיד נוסף כסגן השר לביטחון הפנים בממשלת השינוי, ועסק בעיקר בנושאי ביטחון פנים ומאבק בפשיעה. כעת הוא מסיים את פעילותו הפרלמנטרית.

"להמשיך בפעילות ציבורית במסגרת אחרת"

בהודעה שפרסם סגלוביץ' בעקבות ההתפטרות, הוא ציין: "בכוונתי להמשיך לפעול בזירה הציבורית בדרך אחרת, במטרה להיות חלק מתיקון ושיפור המצב הביטחוני והחברתי במדינה". ההודעה לא פירטה את המסגרת הספציפית שבה יבחר להמשיך את פעילותו, אך הובהר כי אין בכוונתו לעזוב את השירות הציבורי.

יו"ר מפלגת יש עתיד, יאיר לפיד, הגיב להתפטרות בהודעה שבה כתב: "חברי יואב סגלוביץ' הודיע היום על סיום תפקידו כחבר כנסת מטעם יש עתיד. לאורך כל שנות שירותו ביש עתיד, בכנסת וכסגן השר לביטחון הפנים, הוא פעל ביושרה ומקצועיות למען אזרחי ישראל ושמירה על שלטון החוק".

לפיד: "שיתפנו פעולה למיגור הפשיעה"

בהמשך דבריו התייחס לפיד לשיתוף הפעולה שהיה ביניהם בתקופת ממשלת השינוי: "בזמן ממשלת השינוי פעלנו יחד למיגור הפשיעה בישראל ואני מודה לו על כך". לפיד סיים את דבריו באמרו: "אני מודה לו על תרומתו ליש עתיד ולמדינת ישראל ומאחל לו בהצלחה בהמשך דרכו".

ההתפטרות מצטרפת לשינויים נוספים במפלגת יש עתיד בתקופה האחרונה, על רקע סקרים המצביעים על ירידה בכוח המפלגה.

לגבי עתידו של סגלוביץ', דווח לאחרונה כי הוא מנהל מגעים עם יו"ר מפלגת רע"ם, מנסור עבאס, בנוגע לאפשרות של הצטרפות לרשימת המפלגה. עם זאת, טרם התקבל אישור רשמי לדיווחים אלו.