השר לשעבר גלעד ארדן ( צילום: אוליבייה פיטוסי/Flash90 )

השר לשעבר גלעד ארדן וחבר הכנסת יולי אדלשטיין צפויים להכריז מחר (חמישי) באופן רשמי על הקמת מסגרת פוליטית חדשה, לאחר שעזבו את מפלגת הליכוד. השניים מבקשים למצב את עצמם כחלק מ"הגוש השלישי", הטוען למניעת רוב מהגושים הקיימים וכפיית קואליציה רחבה.

בסרטון תעמולה ראשון שהפיצו היום השניים, מובהר היטב הקו המוביל של הרשימה החדשה: מתקפה חזיתית נגד הציבור החרדי ועולם התורה. בסרטון מתייחס ארדן לשינויים בחוקי הגיוס וביטול מעצרי העריקים, ומציג לצדו את אדלשטיין תחת הסיסמה "ימין. גיוס. אחדות". "עזוב, לא רלוונטי" - הרגע שמסעיר רגע השיא בסרטון מדגיש את גישתם כלפי הציבור החרדי: כאשר על צג הטלפון הנייד של אדלשטיין מופיעה כביכול שיחה נכנסת מיצחק גולדקנופף, הוא בוחר לסנן אותה בהפגנתיות ומפטיר לארדן "עזוב, לא רלוונטי". "הערשי לנדא - פרבר ממתין לך": הקנאים בשיא חדש | מעייריב איצלה כץ | 04.08.26 9 'הציבור החרדי' בדרך לעוצמה יהודית: מכתב התראה נשלח למפלגות החרדיות דוד קליין | 04.08.26 1 בזירה החרדית מבהירים כי מדובר בעוד אותה הגברת בשינוי אדרת – עוד מפלגה שמנסה לקושש קולות באמצעות שיסוי בעולם התורה, עטופה באריזה גרפית חדשה.

אדלשטיין ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

אתגרים פוליטיים לא פשוטים

השניים יידרשו להתמודד עם אתגרים פוליטיים משמעותיים. ראשית, חשדנות גוברת בשמאל כי ארדן, שמגיע מלב הליכוד ומשקף לכאורה עמדות ימין, ישלים ביום פקודה לממשלה בראשות נתניהו.

שנית, המפלגה נכנסת לזירה צפופה במיוחד מול רשימת "בית ציוני" של יועז הנדל וחילי טרופר, לצד התמודדותו של בני גנץ וגורמים נוספים. כידוע, גם שרן השכל השיקה לאחרונה מפלגת ימין חילונית חדשה בשם "ישראל תחילה", המכוונת אף היא נגד עולם התורה.

בסביבתם מעריכים את פוטנציאל הגוש בכשבעה מנדטים בלבד, דבר המעמיד בספק את סיכוייהן של מספר מפלגות משבצת לעבור את סף הכניסה לכנסת. אירוע ההשקה הרשמי ייערך מחר, ובו ייחשפו שמות נוספים המיועדים להצטרף לרשימה.