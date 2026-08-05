בנט וגינזבורג ( צילום: דוברות )

נפתלי בנט, ראש הממשלה הקודם ויו"ר מפלגת 'ביחד', פרסם היום (יום רביעי) הודעה על הצטרפותו של חבר הכנסת איתן גינזבורג לרשימת מפלגתו לקראת הבחירות הצפויות לכנסת ה-26. גינזבורג, ששימש כשר התקשורת בממשלה הקודמת, הודיע על עזיבת מפלגת 'כחול לבן' בהנהגת בני גנץ במאי האחרון, לאחר שבע שנים שבהן פעל במסגרתה.

ההצטרפות מתרחשת על רקע משבר במפלגת גנץ, שחוותה בשבועות האחרונים גל פרישות של חברי כנסת. גינזבורג הצטרף לחילי טרופר ולאורית פרקש הכהן שעזבו את המפלגה, בעוד הסקרים מראים ירידה במספר המנדטים הצפויים לכחול לבן. "המדינה זקוקה לממשלה מנוסה" גינזבורג, שצבר ניסיון רב בשירות הציבורי, כיהן בעבר כסגן יו"ר הכנסת, יו"ר ועדת הכנסת וראש עיריית רעננה, בנוסף לתפקידו כשר התקשורת. הוא משרת כרב-סרן במילואים, בעל תואר ראשון במשפטים וממשל מהמרכז הבינתחומי הרצליה ותואר שני במדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב. "מה, אני בבון?": אלמוג כהן תוקף את הרופא שהושעה דוד קליין | 03.08.26 "אני שמח ונרגש להצטרף לנפתלי בנט ולנבחרת 'ביחד' המצוינת והמנוסה ביותר לתיקון ישראל", מסר גינזבורג בהודעתו. "לאחר ארבע שנים קשות, לממשלה הבאה לא יהיו רגעי חסד, אין זמן לניסוי וטעייה. מדינת ישראל זקוקה לממשלה שתעבוד מיומה הראשון כדי לתקן את הנזק שנעשה ולהוביל שינויים גדולים באמצעות תכניות עבודה מפורטות". גינזבורג הוסיף והסביר: "מהיכרותי ועבודתי עם נפתלי בנט כשעמד בראשות ממשלת השינוי, אני משוכנע שהוא האיש המתאים ובעל היכולת, הכישורים והניסיון להובלת התיקון הנדרש. ביחד נחזיר את המדינה למסלול".

בנט ( צילום: Tsafrir Abayov/Flash90 )

בנט: "נבחר ציבור מנוסה ומוכשר"

ראש הממשלה הקודם נפתלי בנט בירך על ההצטרפות ואמר: "איתן הוא נבחר ציבור מקצוען, מסור ומוכשר במיוחד. עתיר ניסיון בשלל תפקידים ובעל יכולת ביצוע מוכחת. הצטרפותו של איתן לנבחרת התיקון של ישראל היא עדות לכך שאנחנו לא צריכים דקה של חסד כדי להתחיל לתקן את המדינה".

בנט טען בהודעתו: "אנחנו יודעים מה בדיוק צריך לתקן, ואיך בדיוק נעשה זאת. ביחד נתקן".

המהלך מתרחש בתקופה מאתגרת עבור מפלגת 'ביחד', כאשר סקרי דעת קהל מצביעים על ירידה במספר המנדטים הצפויים למפלגה. עם זאת, בנט ממשיך לגייס דמויות בעלות ניסיון מהזירה הפוליטית, במטרה להציג חלופה ממשלתית מוכנה לפעולה מיידית.

בני גנץ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

המשבר במפלגת כחול לבן

על פי הנמסר ממפלגת כחול לבן, בני גנץ זימן את גינזבורג לפגישה במאי האחרון, לאחר שהגיע אליו מידע על מגעים שמנהל גינזבורג עם מפלגות אחרות. יו"ר המפלגה הציב לגינזבורג אולטימטום עד השעה 12 להודיע על עתידו הפוליטי, ובסופו של דבר הגיעה ההודעה על הפרישה.

במפלגת כחול לבן הגיבו בביקורת על גינזבורג: "כחול לבן היא בית לאנשים שמאמינים בדרך ונאמנים לה, גם כשהיא קשה. שמבינים שמדינת ישראל חייבת ממשלת אחדות ציונית ורחבה, שתחבר את כל חלקי העם ותצעיד את ישראל קדימה".