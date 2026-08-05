גלעד ארדן, שכיהן כשגריר ישראל באו"ם ובארצות הברית, צפוי להכריז מחר (יום חמישי) על הקמת מפלגת ימין חדשה בראשותו. לצדו בהקמת המפלגה עומד יולי אדלשטיין, שכיהן בעבר כיו"ר הכנסת וכיו"ר ועדת החוץ והביטחון, והשניים יישאו הצהרה משותפת לתקשורת.

ההכרזה המתוכננת מסיימת חודשים של השערות במערכת הפוליטית, ומסמנת את שובם של שני הפוליטיקאים הבכירים לזירה הציבורית. המסר שמעבירים השניים מכוון במפורש כלפי המפלגות החרדיות והרכב הממשלה הבא.

הערב פרסמו ארדן ואדלשטיין סרטון קמפיין ראשון המציג את עמדות המפלגה החדשה. הסרטון נפתח בקטעי חדשות מהכנסת על אישור חוק יסוד לימוד התורה וביטול מעצר תלמידי ישיבות, כשבמקביל מוצגות תמונות של נציגי המפלגות החרדיות, ביניהם יצחק גולדנקופף ומשה גפני.

לאחר מכן מופיע ארדן בסלון ביתו ופונה למצלמה: "אני מבין שיש דיבור על למה אני עדיין לא משיק, למה לא התאחדתי עדיין עם ההם או עם האחרים, עיתונאים כותבים שאני לא רץ, אפילו יריבים פוליטיים מתדרכים שאני במשא ומתן איתם, ורצות שמועות מתי אני משיק ועם מי אני משיק. אז הנה חברים, אני פה כדי להגיד לכם שברקע זה קורה, אוטוטו".

כאן המצלמה מתרחקת וחושפת את אדלשטיין היושב לצד ארדן. אדלשטיין מאשר בחיוך: "אוטוטו". על המסך מופיעות מילות המפתח: "ימין. גיוס. אחדות".

בשלב מסוים מצלצל טלפון נייד על השולחן, והמסך מציג שיחה נכנסת מגולדנקופף. אדלשטיין מרים את המכשיר ואומר לארדן: "עזוב, לא רלוונטי", ומנתק את השיחה. הסרטון מסתיים במסר: "ההשקה אוטוטו".

הדחייה המפורשת של שיחת גולדנקופף מעבירה מסר פוליטי ברור: המפלגה החדשה שואפת להקים ממשלה ללא המפלגות החרדיות, תוך דגש על נושא הגיוס. האם יצליחו השניים למשוך מצביעים? הזמן יגיד.