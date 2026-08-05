בטקס קבורת עצמותיהם של רבקה ושמעון הרצל, הוריו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, שנערך היום (יום רביעי), נאלץ ראש הממשלה בנימין נתניהו לעזוב את האירוע בטרם הסתיים. כבר בפתיחת דבריו הודיע ראש הממשלה לנוכחים כי לא יישאר עד תום הטקס.

"צורכי השעה המדיניים יחייבו אותי לעזוב לפני סיום הטקס החשוב הזה, אנחנו בעיצומם של אירועים צבאיים ומדיניים", כך הסביר נתניהו את עזיבתו המוקדמת. העזיבה הבלתי צפויה מתרחשת על רקע ההסלמה בגבול הצפוני והמצב הביטחוני המורכב במספר חזיתות. בהמשך נאומו התייחס ראש הממשלה למצב הביטחוני ולמערכה הרב-זירתית שמנהלת המדינה. נתניהו ציין בסיפוק כי "ההחלטות הגורליות שקיבלנו מול כל הלחצים מן החוץ ומבית הקנו לנו הישגים כבירים בחזיתות המערכה". לדבריו, הישגים אלו הושגו הודות לעמידה איתנה של הנהגת המדינה והכוחות הביטחוניים, שלא נכנעו ללחצים שהופעלו עליהם. כזכור, בימים האחרונים מתנהל משא ומתן מורכב בנושא מצר הורמוז והסדרה אזורית מול איראן.

נתניהו בטקס ( צילום: קובי גדעון/ לע״מ )

במהלך נאומו ניצל ראש הממשלה את ההזדמנות כדי להעביר מסר ברור לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולממשל האמריקאי. נתניהו הדגיש כי למרות היחסים ההדוקים והברית האסטרטגית בין שתי המדינות, עצמאותה וביטחונה של ישראל עומדים מעל לכל.

"טראמפ הוא גדול ידידינו, ארצות הברית היא ידידתנו הגדולה, אך אני מבקש להבהיר - קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן", הצהיר ראש הממשלה בנחרצות. הוא הוסיף והבהיר: "עם הסכם או בלי הסכם, נעשה כל הדרוש כדי להבטיח את עתידנו".

הדברים נאמרו על רקע הדיווחים על משבר המיירטים בארצות הברית והמשא ומתן המתנהל בנושא ההסדרה האזורית. בימים האחרונים מתפרסמים דיווחים על מתיחות מסוימת בין ירושלים לוושינגטון בנוגע להתקדמות במשא ומתן.

טראמפ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

חלק נכבד מדבריו של ראש הממשלה הוקדש לנושא האחדות הפנימית, על רקע האווירה הפוליטית והמתיחות בחברה הישראלית. נתניהו הדגיש כי תנאי מרכזי לקיומה של המדינה הוא היכולת "לאחד כוחות בדברים שמחייבים אחדות", ללא קשר למחלוקות השוטפות.

ראש הממשלה התייחס גם לתקופת הבחירות הקרבה: "אינני תמים, אנחנו בתקופת בחירות, יהיו ויכוחים, אך האחדות בתוכנו רחבה יותר ממה שחושבים". הדברים נאמרו כאשר הסקרים מצביעים על יציבות במפה הפוליטית, עם שמירת רוב של 62 מנדטים לגוש הימין.

בסיום דבריו רמז נתניהו על התפתחויות מדיניות חיוביות שעשויות להתרחש באזור בעתיד הקרוב. לדבריו, לאחר הבחירות יהיה צורך לגבש הסכמות רחבות בציבור כדי להתמודד עם האיומים מחד, ומאידך לנצל את ההזדמנויות שנפתחות מול מדינות האזור. "נצטרך להבטיח את עתידנו מול האיומים ולנצל את ההזדמנויות עם מדינות שכנות – ויש לא מעט", אמר ראש הממשלה, דברים שקיבלו משנה משמעות לאור עזיבתו המיידית לטיפול באירועים הצבאיים והמדיניים.