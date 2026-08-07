ח"כ בני גנץ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בני גנץ ואיילת שקד, שרת המשפטים לשעבר, קיימו עד לימים האחרונים מגעים מתמשכים בנושא איחוד פוליטי אפשרי לקראת הבחירות שייערכו ב-27 באוקטובר הקרוב. כך דיווח עמית סגל בחדשות 12. על פי המתווה שנדון בין הצדדים, גנץ אמור להיות ממוקם במקום הראשון ברשימה המאוחדת, אולם נותרה פתוחה השאלה המרכזית של חלוקת התפקידים הממשלתיים לאחר הבחירות. גנץ לא הסכים לוותר על המקום הראשון ברשימה, ולכן המתווה שעלה כולל פתרון שבו שקד תזכה בעדיפות ראשונה לבחירת תפקיד בממשלה העתידית, במידה ותוקם, בעוד גנץ יישאר פורמלית במקום הראשון ברשימה המשותפת.