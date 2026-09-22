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במשך כשלוש שעות

נתניהו התפלל ביום כיפור אצל המיליארדר החרדי

ראש הממשלה ומשפחתו השתתפו בתפילות כל נדרי וערבית בבית הכנסת שבביתו של מוטי זוננפלד בירושלים, שאף שימש כחזן • המנהרה הסטרילית שהוקמה לבית כנסת אחר לא שימשה

נתניהו בסליחות האחרונות בערב יום כיפור בכותל המערבי (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ראש הממשלה התפלל את תפילות יום הכיפורים בבית הכנסת שבביתו של המיליארדר החרדי מוטי זוננפלד בירושלים. רעייתו שרה ושני בניהם, יאיר ואבנר, השתתפו עמו בתפילות.

משפחת נתניהו הגיעה לתפילת כל נדרי ונשארה גם לתפילת ערבית, במשך כשלוש שעות. המיליארדר זוננפלד עצמו שימש כחזן בתפילה.

בתחילה תוכנן כי ראש הממשלה ישתתף בתפילות יום הכיפור בבית הכנסת "יד תמר" ברחוב האר"י בשכונת רחביה בירושלים. השב"כ ומשרד ראש הממשלה אף הקימו לצורך כך מנהרה סטרילית באורך של כעשרים מטר, מביתו של ראש הממשלה ברחוב עזה ועד לבית הכנסת, כדי לאפשר לו לצעוד רגלית ביום הכיפור תוך שמירה על ביטחונו.

אולם בסופו של דבר, נתניהו בחר להתפלל אצל המיליארדר החרדי מוטי זוננפלד, והמנהרה שהוקמה לא שימשה.

בנימין נתניהויום כיפורמוטי זוננפלד

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