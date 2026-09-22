סמי אבו שחאדה ( צילום: יונתן זינדל - פלאש 90 )

יו"ר מפלגת בל"ד סמי אבו שחאדה הגיש בקשה לוועדת הבחירות המרכזית לדחות את הדיון בבקשת הפסילה נגדו, שנקבע ליום מחר. אבו שחאדה טוען כי נפצע ואושפז במחלקת הטראומה בבית החולים רמב"ם בחיפה.

במכתב שנשלח מטעם בל"ד לוועדת הבחירות נכתב: "ביום 22.09.2026, המשיב אושפז במחלקת הטראומה ברמב"ם לאחר שנפצע בשעות הבוקר, והוא צפוי להשתחרר מחר, 23.09.2026, בשעות הצהריים". לבקשה צורפה תעודת שהייה בבית החולים. הבקשה מציעה שני מסלולים: "הוועדה הנכבדה מתבקשת להורות על דחיית מועד הדיון ליום 24.09.2026 בבוקר, או לחילופין, לאפשר למשיב להתייצב באמצעות הזום לדיון הקבוע ליום 23.09.2026".

הבקשה שהוגשה

במקביל לבקשת הדחייה, מבקש אבו שחאדה להגיש מסמך המסכם את עבודתו הפרלמנטרית לאורך תקופת כהונתו כחבר כנסת. לטענתו, "הגשת המסמך לא התאפשרה עם הגשת כתב התשובה לאור סד הזמנים הקצר ביותר שהיה בידי המשיב להגיש את תשובתו לבקשת הפסילה".

הבקשה לפסילת אבו שחאדה הוגשה על ידי עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר, והיא מתבססת בין היתר על מאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יממה לאחר מתקפת חמאס. בעתירה נטען כי במאמר הגדיר אבו שחאדה את מתקפת חמאס "אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית".

לאחרונה התייחס אבו שחאדה לראשונה באופן מפורש למאמר וכתב: "אילו הייתי מודע לממדי הזוועות בעת כתיבת המאמר, לא הייתי מפרסם אותו". הוא הוסיף: "מעולם לא קראתי לאלימות, לא תמכתי באירועי השבעה באוקטובר ואינני מצדיק אותם".

עוצמה יהודית מיהרה להגיב לבקשת הדחייה. בהודעה מטעם המפלגה נמסר: "השר בן גביר סבור שאבו שחאדה משקשק ולכן מבקש לדחות את הדיון. בכל מקרה, למען הסר ספק ולאור חשיבות הדיון, אם יש צורך - נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך, גם בבית החולים".

עוד נכתב בתגובת עוצמה יהודית: "אבו שחאדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים ולא סתם עושה משחקים".

יצוין כי בקשות פסילה לקראת הבחירות הוגשו נגד מספר מפלגות ומועמדים, כאשר עוצמה יהודית ורע"ם מובילות את מוקד הבקשות. הדיונים בבקשות אלו צפויים להתקיים בוועדת הבחירות המרכזית בימים הקרובים.