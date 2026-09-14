תיעוד ישן שעלה בימים האחרונים מחדש לרשתות החברתיות מעורר סערה ברחוב החרדי: ד"ר נחומי יפה, המוצבת במקום השלישי ברשימת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר, נשמעת בהרצאה פומבית כשהיא מגדירה את החרדיות שלה באופן שעורר תגובות חריפות.

בהרצאה שנשאה בפני קהל אקדמי, נשאלה יפה האם היא אכן חרדית. "תסתכל עליי, אני חרדית, למרות שאני לא חושבת שמה שהרבנים אומרים זה אמת", השיבה. יפה המשיכה לפרט: "אני עובדת באוניברסיטת תל אביב, יש לי 'נטפליקס' [פלטפורמת צפייה בסרטים]. אני חרדית. אני אוהבת קוגל ולא סושי. [צחוק] אני חרדית! [צחוק מהקהל] . יש לי איזשהו ציות לנורמות חרדיות – ציות נורא נמוך. אולי אני מקרה קיצון, אבל השיוך שלי הוא חרדית".

ההתבטאות גררה תגובות חריפות ברשת. גולשים רבים תהו כיצד אישה שאינה שומעת לרבנים ומתפארת ב"ציות נמוך" לנורמות החרדיות, מתיימרת להציג את עצמה כנציגת הציבור החרדי בכנסת. "אם כל מה שמגדיר חרדיות זה לאכול קוגל במקום סושי ולהחזיק נטפליקס, מדובר בבדיחה עצובה על גבו של הציבור החרדי", כתב אחד המגיבים.

הסערה סביב יפה מתרחשת במקביל לצניחה במעמדה הפוליטי של הרשימה. על פי סקר 'חדשות 12' ומכון 'מדגם' בראשות מנו גבע שפורסם אמש, מפלגת "הציבור החרדי" מקבלת 0.2% בלבד מקולות הבוחרים – עמוק מתחת לרף המדידה ומרחק רב מאחוז החסימה העומד על 3.25%.

בסקר קודם שנערך על ידי הסוקר דודי חסיד, המפלגה נמצאה אף היא מתחת אחוז החסימה. בשיאה, המפלגה הגיעה ל-1.5% בלבד בסקרים.